台湾新竹市长高虹安连任竞选总部将于星期天（10月18日）成立，国民党（蓝）和民众党（白）大咖到场支持。

综合风传媒和汇流新闻网等台媒报道，寻求连任的高虹安竞选总部暨后援大会将于星期天成立，国民党主席郑丽文、民众党主席黄国昌，民众党创党主席柯文哲、台中市长卢秀燕、嘉义市长黄敏惠、台东县长饶庆铃及多名跨党派立委都将到场力挺，展现不分政党、不分色彩全力团结支持高虹安连任的气势。

高虹安竞选办公室指出，这次打出“新竹创新高，连任拼更好”口号，当天也将首度公布竞选歌曲和MV，高虹安诚挚邀请每位希望新竹市愈来愈好的市民莅临，携手共创未来。

高虹安表示，她要感谢将前来力挺的所有人，虽是不同政党、不同领域，但因为对新竹市有共同的愿景，选择站在一起。这次的团结，不只是政党之间的合作，更是共同守护新竹市、建设新竹市的决心。

高虹安竞办提到，高虹安与市政团队在这次竞选中不断遭到对手污蔑、辱骂，高虹安既对变调成只剩口水、乌贼、抹黑与谩骂的选举风气感到遗憾，同时也更心疼四年来每天都战战兢兢为市政努力打拼的市府团队。

高虹安竞办说，高虹安始终相信，选民一定会看到市府团队的努力，市政成果也绝非某人或某些躲在键盘后面抹灭他人辛劳之能事的人，可以只手遮天以谎言蒙骗大家的，因此呼吁看到新竹过去四年进步、期待未来四年愈来愈好的市民星期天到场支持高虹安。

据高虹安星期二（10月13日）在脸书介绍，英国牛津经济研究院公布的2026全球城市指数，新竹在全球1000座城市中，从去年的第201名进步到第157名，拿下全台第二、非六都第一。其中，客观指标“生活品质”排名全球第25名、全台第一。