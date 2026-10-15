欧盟领导人星期四（10月15日）在布鲁塞尔举行峰会，商讨如何应对中国商品出口激增、能源价格高企及欧盟未来预算分歧等问题。欧洲行业组织认为，中国商品大量涌入欧洲市场，导致当地部分工厂关闭。

据路透社报道，此次峰会召开前不到一周，欧盟委员会刚与中国达成协议，限制从中国进口混合动力汽车。

这项协议是欧盟寻求缩小对华商品贸易逆差的初步举措。欧盟去年对华商品贸易逆差达3600亿欧元（5177亿新元），今年预计将进一步扩大，超过去年的水平。欧盟与中国计划明年3月举行下一轮会谈。

根据峰会结论草案，欧盟领导人将要求欧盟委员会继续与中国展开对话，同时充分运用欧盟现有的贸易防御措施，并增加新的贸易政策工具，进一步保护欧盟市场。

一名欧盟高级外交官说：“这种失衡并非只存在于单一行业。我们没有太多时间了，因为每过一个月，就有数千个工作岗位流失。”

此次峰会召开之际，欧盟内部对经济前景的担忧日益加深，极右翼政党则借此在选举中争取支持。欧盟领导人今年6月要求欧盟委员会，在10月前与中国的贸易谈判中取得具体成果。双方就混合动力汽车进口达成协议，是迈出的第一步，但化工、钢铁和机械等领域的贸易失衡问题仍未解决。

北京则指炒作经济失衡问题，是为推行保护主义、对中国施压和实施限制寻找借口。