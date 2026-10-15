有中国政坛“不倒翁”之称的重庆原市长黄奇帆官宣被查，香港媒体报道，黄奇帆上星期六（10月10日）出席广东中山一场房地产活动后，在深圳机场被带走。他的儿子也涉案，被带走调查。

中央纪委国家监委网站星期二（10月13日）通报，重庆市委原副书记、市政府原市长黄奇帆涉嫌严重违纪违法被查。

中共重庆市委副书记、市长陈新武隔天（14日）主持召开市政府党组会议。《重庆日报》报道，与会者一致表示，坚决拥护党中央决定，坚决拥护中央纪委国家监委决定。

会议也提到，要始终保持清正廉洁的政治本色，坚持廉洁从政、廉洁修身、廉洁齐家，自觉净化社交圈、生活圈、朋友圈，从严管好身边人身边事。

香港《明报》星期四（15日）报道，据悉黄奇帆本月10日在中山市华邑酒店出席一个房地产开盘活动并发表演讲，相信是他被带走前的最后露面。消息人士称，黄奇帆当天在深圳机场被控制。

该报“中国透视”栏目也发表关于黄奇帆的文章，引述担任过长沙市人大党组副书记的刘耘微信公众号贴文称，“从已经公布情况看，绝大多数落马官员都有纵容家人以各种名目敛财，家风不正的问题，黄奇帆的具体问题有待官方权威公布，但大概率少不了家人经商敛财问题。”

文章也提到，社交媒体盛传黄奇帆的儿子黄然非也涉案，并引述知情人士的说法称，“从商的黄然非确实卷入其中，已被带走调查”。