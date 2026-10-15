台湾“护国神山”台积电董事长魏哲家说，公司已派出考察团赴得克萨斯州评估设厂事宜。

综合ETtoday财经云和网媒“科技新报”等台媒报道，魏哲家星期四（10月15日）在台积电发说会上证实，公司计划扩大在美国的布局，除现有的亚利桑那州外，也计划在得州设厂，并已派遣考察人员赴当地评估相关事宜。

他指出，台积电正积极寻求扩大美国产能，因大型客户大多在美国，且持续要求公司增加当地晶圆产能。加上有美国政府提供协助，公司近期也开始寻找美国其他扩差地点，得州是目前考虑选项之一，派人员前去考察并不代表设厂计划已定案。最终是否在得州设厂，仍有待评估结果。

对于市场关注的台积电与美国电动车巨企特斯拉首席执行官马斯克的Terafab合作，魏哲家说，台积电确实正与一名计划自行兴建晶圆厂的客户洽谈，评估能否运用相关产能，但目前没有具体结论，待合作方案确定后才会对外说明。

至于双方的合作方式，魏哲家说，各种合作架构都有讨论空间，但晶圆厂必须由台积电负责营运。

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彭博社前专栏作家、独立媒体Culpium创办人高灿鸣（Tim Culpan）本月初引述知情人士称，台积电正探索与马斯克的Terafab合作，协助这家晶片初创制造商在得克萨斯州运营新的半导体工厂。

知情者称，双方合作方式尚未定案，但最可能的方案是由台积电持有并营运新厂，SpaceX/Terafab则入股、承诺采购；或由后者持有多数股权，台积电投入较少资金，提供技术和营运经验。

马斯克当时证实与台积电探索合作，之后他旗下公司负责建造和运营Terafab，台积电只是租用Terafab的一部分。