中国官方宣布展开为期两个月的网络涉军不当营销和炒作信息专项整治。

中共中央网信办、中国退役军人事务部、中央军委政治工作部，以及中央军委政法委员会发布通知，宣布从10月份开始集中开展上述专项整治。

根据中国网信网星期四（10月15日）发布的这份通知，这个专项整治的工作目标是集中筛查处置一批打着退役军人、军属等旗号违规开展涉军不当营销和炒作、误导社会公众认知的网站账号，曝光一批典型案例。

这份通知提到，专项整治期间，主要筛查处置以下10类开展网络涉军不当营销和散布涉军炒作信息的网站账号，包装所谓“内部考试名额”、“免试入职”、“军考保过”等，发布涉及士兵考学提干、直接选拔招录军官、军队文职人员招考、退役安置辅导培训等虚假营销信息。

其他筛查处置目标还包括，片面或者错误解读军队人员晋升任用、选调交流、退役退出、福利待遇等政策，以提供付费咨询、组建粉丝群组等形式不当牟利；利用军队退役专家、军队名人身份或者关联相关书画、演出等活动，开展违规营销宣传、炒作涉军信息；使用涉军特定含义字样和图案、部队履历敏感信息等开展网络营销活动。

此外，关联炒作涉及军队院校招生、部队征兵等负面信息，恶意发布唱衰军事职业发展等信息；关联退役军人或者军队人员家属等身份，讨论散布服役经历、营区定位、部队番号、训练装备、军事行动等敏感信息，也是这项整治行动的主要筛查处置目标。