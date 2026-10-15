中共总书记习近平在《求是》杂志刊发署名文章指出，“十五五”（2026年至2030年）时期要更加清醒坚定地推进反腐败斗争，必须保持高压态势不动摇，不断提高反腐败穿透力，“一刻不能停、半步不能退”。

新华社消息，中共中央机关刊物《求是》杂志星期五（10月16日）将发表习近平题为《以更高标准、更实举措推进全面从严治党》的文章。据求是网微信公众号，这是习近平今年1月12日在二十届中央纪委五次全会上的讲话。

文章开头强调，“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。必须坚持和加强中共全面领导，持之以恒推进全面从严治党，其一就是要更加坚决有力地贯彻落实中共中央重大决策部署。

今年开始地方将陆续换届，文章指出，要防止临近换届等待观望不作为、换届后急功近利“翻烧饼”，确保一张蓝图绘到底。在用人方面，文章强调，必须警惕心怀二志、言行不一的“两面人”。

文章要求在换届过程中务必擦亮眼睛，把真正忠诚可靠、表里如一、担当尽责的好干部用起来，决不让“两面人”、私字当头的人蒙混过关。

谈及更加科学有效地把权力关进制度笼子，文章称，要不断完善法规制度，根据管党治党现实需要加强制度供给，空白缺位的抓紧建立，不全面、滞后的尽快修订补充，防止“牛栏关猫”。

在落实中共中央八项规定精神方面，文章称没有捷径，关键就在“常、长二字”，不经常抓容易出现反复，不长期抓难以形成自觉。

文章指出，把权力关进制度笼子，要重点解决好“一把手”带头执行制度的问题。各级领导班子成员特别是“一把手”要以身作则、带头执行到位，相关监督也要到位。

文章明确，要更加清醒坚定地推进反腐败斗争。当前，腐败问题仍然易发多发，腐败是中共面临的最大风险、最大威胁、最大挑战，“反腐败是一场输不起也决不能输的重大斗争，一刻不能停、半步不能退”。

文章强调，必须保持高压态势不动摇，要聚焦权力集中、资金密集、资源富集领域；加大对“一把手”、年轻干部等贪腐问题查处力度；深挖细查预期收益、约定代持、政商“旋转门”等新型腐败和隐性腐败；加大跨境腐败治理和追逃追赃力度等。

文章也要求，发生重大腐败案件的地方和部门要认真肃清流毒，坚决彻底地把污染源清除干净。

就不断提高反腐败穿透力，文章提到要把握腐败新动向新特点，创新手段方式，进一步及时发现、准确识别、有效治理各类腐败问题，包括要强化科技赋能，注重运用大数据等手段提高监督执纪执法效能。

文章强调，必须在一体推进不敢腐、不能腐、不想腐上下更大功夫，强化系统观念，进一步健全反腐败工作机制，在任务部署、资源配置、工作推进、成效考核上联动配合，把各方面监督贯通起来，以全链条协作促进一体化治理。