中国官方调查组针对婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题展开调查后公布，被抽检的纸尿裤成品样品未检出甲酰胺。调查组也称，宣称在婴幼儿纸尿裤中检出甲酰胺的多家检测主体，存在检测过程及判定依据不严谨、删除原始数据等问题。

多款在中国市场销售的知名婴幼儿纸尿裤，6月被曝检出有害物质甲酰胺，中国多个政府部门成立联合调查组展开核查。

据新华社报道，中国国家市场监督管理总局星期四（10月15日）通报，市场监管总局、工业和信息化部、国家卫生健康委、国家疾控局成立联合调查组，全面深入开展调查工作。

报道称，联合调查组对中国国内168家婴幼儿纸尿裤生产企业（含代工企业）进行全面抽检，包含180个品牌368批次纸尿裤成品样品，委托中国疾病预防控制中心、中国质量检验检测科学研究院等权威机构进行检测，未检出甲酰胺。

此外，受检企业均符合消毒产品生产卫生规范要求，未发现生产工艺及原材料中存在添加或含有甲酰胺的情况。

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报道也说，舆情涉及的宣称在婴幼儿纸尿裤中检出甲酰胺的多家检测主体，存在定性原则不明确、未开展空白样和平行样检测、检测过程及判定依据不严谨、删除原始数据等问题，无法得出检出甲酰胺的结论。

联合调查组也委托国家卫生健康委临床检验中心、中国疾病预防控制中心、中国医科大学附属第一医院、北京协和医院等单位院士、专家多次论证和验证形成血液样本甲酰胺检测方法，并用该方法对舆情关注的某机构检测的血液样本进行复检，未检出甲酰胺。

报道称，根据目前调查和检测结果，未发现婴幼儿纸尿裤带来的甲酰胺相关健康危害。