菲律宾华文教育近期遭质疑后，全菲超180名中国华文教师出于安全考虑回国。中国驻菲律宾大使井泉批菲反华势力将黑手伸向华文教育，其图谋绝不会得逞。

中国驻菲大使馆微信公众号消息，井泉星期二（10月13日）出席菲律宾亚典耀大学孔子学院建院20周年庆典并发表讲话时作出上述表态。

他称，人文交流是中菲关系根基所在。一段时间以来，菲反华势力掀起一股股反华声浪，却占不到任何便宜，近来竟然将黑手伸向华文教育，污蔑这是中国的“统战工作”和“政治渗透”。井泉批评，这完全是“无稽之谈、胡说八道”。

他表示，有180多名中国华文教师出于自身安全考虑不得不离开菲律宾，令人遗憾，也反映出反华势力是何其卑劣，是多么让人鄙视。

井泉说，这些人的所作所为逆历史潮流而行，其图谋绝不会得逞。他呼吁相关大学、孔院、华校、华社一定要坚定信心，不要被恐吓威胁吓倒，坚定不移去做正确的事情，大力促进中菲在文化、教育、人文领域的交流。

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“让两国关系稳下来，让两国人民更加走近，这符合两国人民的共同愿望。”井泉承诺，中国使馆会一如既往提供力所能及的支持与帮助。

据此前报道，美国“海光倡议”（SeaLight Initiative）负责人鲍威尔（Ray Powell）及菲国防部长特奥多罗此前接连批评当地华文教育，引发中国教师家属对安全的担忧，要求安排他们回国。

《菲律宾商报》引述消息称，菲华商联总会基于安全考量，已安排教师撤离。

据香港《明报》报道，菲律宾现有约130至150所华文学校，外派教师是当地华文师资的重要补充。