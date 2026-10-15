中国新能源车企理想汽车计划今年内第三次发行熊猫债，将公司在中国境内债市融资的规模推向新高。在业绩和股价承压之际，理想汽车正加速利用境内低成本资金充实现金储备。

彭博社星期四（10月15日）引述知情者称，理想汽车计划发行20亿元人民币（3.83亿新元）熊猫债，包括三年期和五年期，最早或于10月发行。

彭博汇总数据显示，如果完成这次发行，注册地为开曼群岛的理想汽车今年在中国境内人民币债券融资规模将达70亿元，创公司自2023年进入境内债市以来的年度新高。

这也将是理想汽车今年内第三笔熊猫债融资，公司曾在6月和8月两次发行三年期科创熊猫债。上述两只熊猫债的票面利率仅为1.75%，理想汽车在今年前两次熊猫债发行文件称，募集资金主要用于补充子公司流动资金、支持经营和研发投入等。

面对日益激烈的新能源汽车市场竞争，理想汽车业绩承压，二季度销售收入同比下滑17%。公司港股和美国ADR也接连走低，今年至今均跌约30%。

理想汽车3月宣布最高10亿美元（12.82亿新元）的股份回购计划。彭博汇总数据显示，截至9月22日，理想汽车累计回购规模已达31亿港元（5.07亿新元）。