（北京/丹东/首尔综合讯）连接中国辽宁省丹东市与朝鲜平安北道新义州市的新鸭绿江大桥星期四（10月15日）开通。中国总理李强发表视频致辞说，大桥将成为“象征中朝传统友谊的新地标”。

据新华社报道，李强在大桥开通仪式上通过视频连线致辞说，在双方共同努力下，大桥顺利开通，不仅将有力促进两国经贸合作，也将进一步密切双方人员往来、拉紧两国人民之间的感情纽带。

李强说，中朝关系“正在进入新阶段、开启新篇章”，希望双方以大桥开通为契机，持续优化口岸通关，提升互联互通水平，挖掘边境地区合作潜力，不断增进两国人民福祉。

据新华社报道，朝鲜内阁总理朴泰成也发表了视频致辞，但至截稿时，朝鲜官媒尚未对此次活动进行报道。

全长3026米的新鸭绿江大桥主桥在2014年竣工，但由于朝鲜一侧缺乏配套的连接公路和海关设施，开通时间被推迟，直至12年后才举行开通仪式。

综合法新社与路透社消息，展示着中朝两国国旗的卡车星期四开始双向通行，驶过新鸭绿江大桥，一些朝鲜车辆上还装饰着鲜花。在中国一侧，数百人聚集在大桥前自拍留念。

丹东居民对大桥的开放表示欢迎。一名谢姓（译音）居民说，大桥开通后，当地会变得更加热闹，也能吸引更多的游客。另一名居民说，大桥开通“对（当地）生意肯定大有裨益”。

丹东作为通往朝鲜的主要贸易门户，本世纪初曾经历过经济的繁荣，大桥延迟开通时间，对当地来说是一次打击。

韩国庆南大学远东问题研究所的林乙哲认为，这座大桥将有助于运输朝鲜在发展过程中所需的重型设备、原材料及能源产品，但不太可能促使中朝贸易立即全面恢复至2017年联合国收紧制裁前的水平。

据韩联社消息，韩国统一部负责人星期四称，大桥的开通实际上是朝中首次落实双方领导人6月达成的共识，韩国政府正密切关注朝中是否将采取务实举措，将双边关系提升至战略关系的高度。（视频来源：法新社）