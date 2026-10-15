面对国民党高雄市长本周六的助选活动迎来“韩流”，台湾民进党高雄市长参选人赖瑞隆竞选总部成立大会将获得绿营大咖的助阵。

2018年台湾九合一地方选举，韩国瑜参选高雄市长掀起的“韩流”，迄今仍让人记忆犹新。

综合ETtoday新闻云和中时新闻网等台媒报道，国民党高雄市长参选人柯志恩星期四（10月15日）到中正市场拜票，出发前受访时说，立法院长韩国瑜将在星期六（10月17日）到高雄小港参加庙口音乐会，为她助选。

柯志恩称，消息传出后，她的办公室接到很多民众的询问电话，因此她相信“礼拜六韩院长到高雄来的时候，一定会引发爆量的人潮”。

在那之前，柯志恩星期五（10月16日）晚间在冈山的造势活动，由台中市长卢秀燕、新北市长侯友宜和身兼柯志恩竞总主委的前立法院长王金平合体站台。

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赖瑞隆竞总大会将在星期六于凤山举行，原先仅公布找来前总统蔡英文和高雄市长陈其迈助讲，星期四宣布加码邀请副总统萧美琴、台日关系协会会长、前行政院长谢长廷到场辅选，全力对抗“韩流”来袭。

赖瑞隆说，蔡英文与萧美琴这次特别同台，不仅是对他的疼惜，更是对高雄未来进步发展的支持。两人都拥有深厚的涉外格局，熟悉国际局势，且深知台湾走向世界需要每座城市共同努力。此次相挺，也是对他提出“南方掘起、迈向国际”市政目标的肯定。

赖瑞隆并称，高雄的进步，是一棒接一棒、与市民共同打拼的成果。谢长廷与陈其迈将集结相挺，陪伴他承担关键第四棒。从十年市府到十年议会，他始终参与高雄的重大时刻，未来将延续历任市长奠定的基础，带领高雄再创高峰。