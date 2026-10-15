一家欧洲主要智库发现，出于安全和控制权等方面的考量，中国风电企业正以国产设备替换欧洲零部件。

彭博社报道，波兰官方支持的波兰东方研究中心（OSW）翻阅中国公用事业企业或其子公司自2022年以来发布的1686份公开采购文件，发现约250份文件要求，将现有风电场的外国技术替换为中国设备。

这显示中国在努力扩大风电技术及其他电网组件出口的同时，也在设法防止外部势力影响本国关键基础设施。

报道称，这个发现对欧洲影响显著。与许多其他清洁能源技术不同，欧洲企业仍是风力涡轮机的主要制造商和出口商。中国竞争对手正积极进军欧洲市场，引发了欧洲应在多大程度上向中企开放市场、容许更激烈竞争的问题。

这项调查结果出炉之际，欧盟领导人将于星期四（10月15日）举行峰会，讨论如何应对日益扩大的对华贸易逆差。

中欧上周举行新一轮贸易谈判后，双方同意中国出口欧盟的混合动力汽车减半。此前，中国混动车进口量近年来激增，欧洲汽车制造商则一直面临经营困境。

波兰东方研究中心报告也称，中国在风电领域推动技术国产替代。报告发现，拟拆除并替换的设备主要是涡轮机内的可编程电气设备，如变流器和专用晶片，以及数据管理和操作系统。

报道认为，对技术组件的关注显示，中国可能认为当下能源供应面临的风险更多来自数字系统中的关键控制环节，而非实体设施。

受影响风电场的总发电装机容量约为42.4吉瓦，超过英国的风电总装机容量，但不到中国总装机容量的6%。

采购文件涉及的欧洲风力发电企业包括维斯塔斯（Vestas）和西门子歌美飒（SGRE）等。