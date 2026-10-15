中欧就混合动力汽车贸易达成协议不到一周，欧盟便酝酿将对华进口限制扩大至化工、机械等行业，并考虑推出更强硬的贸易工具，让刚有所缓和的中欧经贸关系前景再添变数。

受访经济师和学者认为，混动车贸易安排未能消除欧盟对中国制造业竞争的忧虑，加上欧洲内部政治压力，使双方贸易分歧短期难解，争端仍有升级风险。

欧盟27国领导人星期四（10月15日）在布鲁塞尔举行峰会，对华贸易失衡是主要议题之一。峰会结论草案显示，领导人将要求欧盟委员会继续与北京对话，同时充分运用现有贸易防御措施，并制定新工具。

尽管中欧10月9日就限制中国混合动力汽车对欧出口达成谅解，但欧盟仅将此视为推动双边贸易再平衡的第一步，希望继续就其他领域展开磋商，遏制对华贸易逆差扩大。中国海关总署数据显示，中国9月对欧盟贸易顺差达到348亿美元（446亿新元），创历史新高。

彭博社引述消息人士报道，德国正推动欧盟采取保障措施，限制中国化工、机械工程等产品进口。欧盟也关注中国家具和踏板车等产品进口激增，对本土产业造成的冲击。

法国外贸银行亚太区首席经济师艾西亚接受《联合早报》采访时分析，对欧盟而言，混动车协议只是争取时间的权宜之计，因为它仍无法解决中国制造业产能过剩及庞大出口顺差背后的结构性问题。

南京大学特聘教授、国际关系学院前院长朱锋受访时则指出，中欧混动车贸易谈判取得积极进展，双方均作出让步，但欧盟对中国电动车、生物制药等产业的竞争优势，以及相关产品涌入对欧洲市场的冲击，仍深感忧虑。

他补充说，欧盟对华贸易政策也受到成员国国内政治的影响。法国总统马克龙和德国总理默茨等领导人，正试图通过对华采取强硬立场回应民意，使中欧贸易分歧更难在短期内化解。

除了针对个别产业采取限制措施，法国和德国也希望争取其他成员国支持两国提出的“紧急切断机制”（kill switch），使欧盟遭遇经济胁迫时，能迅速将相关国家或企业排除在欧盟市场之外。

《南华早报》引述外交消息人士披露，支持这一构想的欧盟成员国正逐渐增加。欧盟官员认为，法德此前威胁限制中国企业进入欧洲市场，促使双方就混动汽车贸易安排达成谅解，让欧盟更有信心采取对话与施压并行的策略。

对北京而言，汽车贸易上的让步有稳住欧洲市场的考量。《华尔街日报》分析，中国内需疲软，加上美国提高贸易壁垒，使欧洲市场对中国出口更为重要。北京希望借此缓解法德的不满，避免欧盟采取更广泛的贸易限制。

不过，北京未必愿意在其他行业接受类似安排。对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉告诉彭博社，汽车产业对欧洲具有特殊重要性，相关协议不会成为其他行业的先例。“如果对方继续得寸进尺，中国除了反击，别无选择。”

屠新泉指出，世界贸易组织对实施保障措施设有较高门槛，欧盟难以在其他行业轻易复制汽车协议。

艾西亚则指出，化工和机械行业供应链分散、中间产品种类繁多，相较于汽车行业，在这些领域达成贸易安排“几乎无法有效执行”。

朱锋也提醒，欧盟若进一步限制中国商品进口，须考虑自身制造业能否迅速填补供应缺口。他认为，欧盟可以适度提高中国商品的市场准入门槛，但全面禁止进口或实施大规模贸易制裁，对双方都不利。

他警告，一旦谈判破裂，中欧可能走向相互反制，导致争端升级。双方应维持相互开放和对话，而眼下最大的考验“不是贸易问题，而是政治信心问题”。