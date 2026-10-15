中美在人工智能（AI）领域竞争升温之际，清华大学经济管理学院顾问委员会委员、红鸟资本合作伙伴董事长桑顿呼吁两国携手合作，开发计算机模拟药物试验平台，利用AI辅助药物研发、缩短研发时间、降低成本，让合作成果惠及全球人口。

桑顿星期四（10月15日）在清华大学经管学院与亚洲公益联盟（Philanthropy Asia Alliance）在北京联合主办的首届“亚洲公益国际会议”的炉边对话中，发表上述看法。亚洲公益联盟是淡马锡信托基金会旗下致力于推动亚洲协同慈善事业发展的平台。

来自慈善、商业、政府和学术界的220余名中国及国际嘉宾和实践者参加了亚洲公益国际会议的首日活动。

桑顿也是巴理克矿业公司董事长、亚洲协会联席理事长。他说，美中关系是本世纪世界格局的基础，两国从长远来看应该成为合作伙伴；中美作为AI技术最先进的两个国家，在AI领域尤其有合作空间。

他说，全球开发更多、更好药物的最大障碍之一，是研发过程耗时太长、成本太高。为此他建议，中美两国合作开发计算机模拟药物试验（in silico drug trials），大幅缩短研发时间并降低成本。他认为，这项合作不仅理应完成，也极具共同努力的价值。

桑顿也强调，AI带来的变革远超许多人的想象。据他转述，美国已故前国务卿基辛格在百岁高龄最后一次访华时，希望与中国官员和领导人讨论AI的时间，至少与其他所有议题讨论时间的总和一样长，因为基辛格相信AI是人类历史上最大的变革。

桑顿还从基辛格、谷歌前首席执行官施密特以及微软前首席研究与策略官蒙迪共同撰写的书籍《创世纪》中取得灵感，把AI比喻为“新物种”，并提出一个人类可能面临的问题。

他说：“我们正在创造一种新的物种。这不是生物学意义上的物种，但它确实是一种物种。问题在于，这个新物种会控制旧物种，还是旧物种会控制新物种？抑或两者会形成某种混合形态？”

他进一步指出，在当前这个历史时刻，世界各国及各机构领导人的历史地位，“将取决于他们如何带领自己的国家或机构进入AI时代”。

亚洲公益联盟首席执行官萧文光在接受新加坡和中国媒体采访时表示，希望围绕AI开展几个方面工作，包括了解AI及其影响，思考慈善机构能够发挥什么作用，以及推动慈善界与政府和民企合作。

萧文光也希望与清华大学及其他高校和咨询机构合作，开展相关研究；未来也希望能建立实时就业数据面板，追踪企业招聘哪些人才，以及需要哪些技能。

他认为，现有就业数据和求职平台偏重英语市场及专业白领群体，越南、孟加拉、印度尼西亚等非英语市场以及非白领工作者日后也应纳入研究。