一张橘白相间的海报，最初只是两名支持者为民进党台北市长候选人沈伯洋设计的助选小物。没想到，两个月后，海报上的“洋流”二字以及它的视觉设计不仅出现在竞选车辆、旗帜及造势活动的大型布条上，更随着台湾九合一选举升温，从台北扩散至全台。

从民间自发的助选创意，到竞选团队顺势采用，再到民进党中央投入资源造势，这股“洋流”究竟如何形成，又能否转化为实际选票，已成为11月台北市长选战的焦点，并且将影响全台地方选举中蓝绿阵营的对比声势。

一张海报掀起“洋流”

海报设计师许家纶接受《联合早报》访问时说，他早在几年前沈伯洋创办黑熊学院时便开始关注对方。沈伯洋投入台北市长选战后，他与曾在广告公司共事的友人Ken决定发挥专业，为选情起初不甚热络的沈伯洋助选。

Ken提出“洋流”一词，许家纶则负责视觉设计。他沿用沈伯洋竞选团队的主视觉橘色，并考虑到海报主要在人潮密集的夜市使用，刻意放大“洋流”二字，提高橘色的浓度与彩度，搭配白底黑字，让民众在夜间也能从远处辨识。

8月18日，Ken首次在宁夏夜市派发海报，经媒体报道后，不断有人询问如何索取。两人没料到会引起这么大回响，许家纶于是陆续开放20多种应援品的设计图档，供支持者自行下载印制。

“洋流”海报设计师许家纶在沈伯洋投入台北市长选战后，与曾在广告公司共事的友人Ken决定发挥专业所长，为当时选情尚未升温的沈伯洋助选。图为许家纶在沈伯洋的夜市扫街活动中被支持者认出，并请他签名。（受访者提供）

沈伯洋竞选团队最初联系许家纶时，仅表达感谢。直到竞选总部成立大会前约一个月，双方才开始讨论设计授权。之后，“洋流”视觉元素陆续出现在竞选车辆、旗帜及造势活动的大型布条上。

不过，许家纶强调，双方的正式合作仅限于设计授权，并未共同策划助选活动。“我们一直保持野生，他们一直保持官方。”

曾任职广告公司的许家纶，也将线上线下相互带动的宣传经验用于助选。他观察到竞选团队在线下派发市政政见刊物，便自行制作500个“洋流”御守（日式平安符）分发，鼓励支持者在社群媒体分享沈伯洋政见，希望借此触及更多中间及浅蓝选民。

“洋流”海报设计师许家纶自费制作500个“洋流”御守（日式平安符）分发，鼓励支持者在社群媒体上分享民进党台北市长候选人沈伯洋的政见。（受访者提供）

许家纶认为，即使没有他设计的海报，沈伯洋专注讨论政见、不攻击对手的竞选方式，仍可能吸引支持者并形成一定声势，海报只是加速了这一过程。“我们创造了不一样的视觉表达，但是他创造了不一样的选举文化。”

尽管“洋流”渐成声势，许家纶更在意最终选举结果。他坦言：“我的目的不是要让这张海报被大家拿着或者是张贴，我的目的是要让沈伯洋胜选。”

“洋流”如何成势？蓝营幕僚与学者各有观察

对于这股“洋流”，在野国民党主席郑丽文称，“流”有大流、小流、微流之分。她虽承认“洋流”已向其他县市扩散，却认为这股热潮主要仍是在凝聚绿营基本盘。

一名国民党籍台北市议员的幕僚受访时指出，沈伯洋最初获得民进党提名时，外界普遍不看好，蓝营也未将他视为强劲对手，却忽略了民进党在台北仍有一定基本盘，以及去年大罢免失败后绿营支持者积累的政治情绪仍需要出口。

“去年这股大罢免的热潮继续延续到今年，所有反国民党的人都聚集到这股‘洋流’里面来。”

这名幕僚认为，寻求连任的蒋万安在国民党内具有相当高的政治声势，加上台北市长选战具有全台政治象征意义，民进党因此集中资源投入沈伯洋的选战，通过网络传播、媒体曝光及组织动员扩大声势。

世新大学口语传播暨社群媒体学系专任教授胡全威则认为，“洋流”的形成既有支持者的自发参与，也有竞选团队后续的策略操作。

他说，在社群媒体时代，政治传播创意不一定来自竞选团队，也可能像网络迷因一样，由支持者偶然提出。“（‘洋流’）最初就是支持者的一种表现，然后再加上竞选团队借力使力，让它变成一个流行的口号，也变成一种力量。”

不过，胡全威强调，民进党中央也投入大量资源配合造势。10月4日沈伯洋竞选总部成立大会，总统赖清德、前总统蔡英文等多名绿营重量级人物到场站台，反映党中央对这场选战的重视。

著名民调专家戴立安则观察到，沈伯洋竞选团队并非只着重网络声量，在传统选战方面也下足功夫，不仅密集走访市场、夜市、宫庙，还结合不同选区市议员的组织力量安排车队扫街，形成“鱼帮水、水帮鱼”的相互拉抬效应。

与此同时，沈伯洋也通过政见论述争取重视公共议题的“知识绿”支持者，并以橘色作为竞选主色调，淡化民进党传统的绿色色彩，试图吸引更多中间选民。

戴立安认为，沈伯洋接受被视为立场偏蓝的资深电视制作人王伟忠专访，也是尝试突破同温层。从政策论述、媒体曝光到组织动员，沈伯洋的选战部署环环相扣。“他们打得真的很有节奏。”

选战得失不只看胜负 牵制蒋万安仍是成果

至于“洋流”能否改变台北市长选情，胡全威指出，从今年5月至10月的民调变化来看，中间选民对沈伯洋的支持度确实有所增加。不过，支持度上升能否转化为实际选票，仍有待观察。

曾任国民党文传会主委兼发言人、现为文化大学新闻系教授的庄伯仲认为，民进党在台北原本就有约四成基本盘，“洋流”可能只是让过去不愿公开表态的支持者“从隐性变成显性”。

他提醒，造势人潮能否转化为新增选票，还要看参与者是否具有台北市投票权，以及他们是否原本就支持沈伯洋。此外，绿营支持者积极表态，也可能激发蒋万安支持者的危机感，带来反向动员。

不过，庄伯仲认为，即使沈伯洋最终落败，也不代表他在这场选战没有收获，“如果他选得很好看，虽败犹荣”。若沈伯洋能牵制蒋万安的后续政治布局，或带动民进党增加台北市议员席次，仍可视为成果。对沈伯洋个人而言，这场选战也让他累积人脉、资源与实战经验，有助于未来的政治发展。