中国官方宣布将调查有关车辆刹车踏板支架断裂问题后，高端汽车品牌尊界在社交平台发文说，积极响应并将全力配合联合调查组的工作。

汽车资讯平台“懂车帝”上星期四（10月8日）发布的视频显示，测试三辆尊界V800在紧急刹车时，均出现刹车踏板支架断裂的情况。

尊界官方曾说，经国家认可的第三方检测机构检验，确定尊界V800制动踏板符合行业标准，在承受3000N纵向力的加严检验后，也未出现裂纹或损坏。

中国工业和信息化部旗下“工信微报”微信公众号星期四（15日）晚间公布，针对网络反映的尊界V800汽车刹车踏板支架断裂问题，工业和信息化部、中央网信办、市场监管总局高度重视，在前期调查工作基础上，成立联合调查组开展核查。

尊界汽车之后在微博发文回应时说：“我们积极响应、完全服从并将全力配合联合调查组的工作，坚决维护消费者合法权益，坚决维护新能源汽车产业发展大局。”