中共政治局委员、中国外交部长王毅在亚信峰会上说，亚信自成立以来，积极倡导和平共处五项原则，始终践行多边主义，因此提出亚洲无需冷战思维，也不欢迎阵营对抗。

据中国外交部官网消息，王毅以中国国家主席习近平特别代表身份出席亚信峰会，并在当地时间星期四（10月15日）在会上发表讲话。

他说，亚信是亚洲国家自主发起、携手共建的全亚洲对话合作平台。自成立以来，积极倡导和平共处五项原则，系统推进信任措施合作，始终践行多边主义，锲而不舍夯筑亚洲和平与安全的信任基础。

王毅指出，亚洲生活着全球60%的人口，在世界历史长河中引领过世界发展，也经历过停滞落后。亚洲人民最热爱和平，最渴望发展。面对百年变局加速演进，亚洲各国唯有树立命运共同体意识，坚守历史正确、坚持团结协作，才能勇立潮头、化危为机，共创美好未来。

为此，王毅就亚信合作提出四点倡议，首先要共同维护和平稳定，亚洲的问题要靠亚洲人民团结协作处理，亚洲的安全要靠坚持共同、综合、合作、可持续的安全观解决。

其次，王毅说，要共同推动繁荣振兴，加强高质量共建“一带一路”同各国发展倡议对接，维护开放合作环境，推进贸易投资自由化便利化，保障国际运输走廊稳定高效，加强关键原材料、能源资源和粮食供应保障，让亚洲各国携手加快迈向现代化。

他续称，要共同促进文明互鉴，坚定弘扬以和平、合作、开放、包容为核心的亚洲价值观，尊重各国自主选择发展道路和治理模式，深化文化、旅游、卫生、妇女、青年、媒体、智库交流合作，促进民间交往和民心相通，让多样文明兼收并蓄、百花齐放。

王毅最后提到，要共同完善全球治理，重振联合国权威和作用，维护联合国宪章确立的国际关系基本准则，提升数字治理、防灾减灾、公共卫生能力，共同建设更加高效、包容、韧性的亚洲治理体系。

会议通过并发表了《亚信第七次峰会宣言》。

与会期间，王毅还分别与以色列总统赫尔佐格、俄罗斯外长拉夫罗夫、巴林外交部长扎耶尼、土耳其外长费丹、巴勒斯坦外长法尔辛，并与各国政要进行了交流。