美国白宫新任新闻秘书扎卡里亚（Katie Zacharia）在访问中称，中国连“像样的厕所”都没有。这番涉嫌贬低中国的言论，可能让本已因法律从业资历受到质疑的她面临更多审视。

据彭博社报道，扎卡里亚星期四（10月15日）接受保守派评论员波索比耶克（Jack Posobiec）访问时说：“我记得非常清楚，当时刚从中国回来，心想：‘中国怎么会是下一个崛起的大国？他们连像样的厕所（proper toilets）都没有。’”

扎卡里亚2011年从加利福尼亚州佩珀代因大学法学院毕业后，与丈夫移居中国，随后在中伦律师事务所工作。

彭博社报道认为，她此番言论与美国总统特朗普对中国国家主席习近平的热情态度形成反差。两位领导人今年已互访，并承诺在年底前再会晤两次。

特朗普政府一直寻求维持与北京的稳定关系。习近平上一次访问华盛顿时，特朗普亲自到机场迎接，白宫还为他举行国宴，并安排他参观美国总统专用直升机。

扎卡里亚上任后的表现已受到关注。她在首场新闻发布会上照稿宣读时断断续续，也仅回答了三名记者的提问。

此外，她的律师资格也受到质疑。特朗普宣布任命她时，称她是一名“律师”，但她星期四在访问中谈及考试经历时，似乎承认自己未通过加州律师资格考试。

扎卡里亚说，参加考试时，她正准备与如今的丈夫结婚，并计划随他移居中国。由于已经报名，又不想退考，她决定照常应考，“看看结果如何”。

她认为，考试结果“并没有那么重要，因为我知道在中国不需要这项执业资格”。夫妻俩不久后便离开美国，她说：“搬到中国后，我想自己并没有太在意律师资格考试的结果，也不认为这是需要重点关注的事。”

扎卡里亚也说，她曾向法律专业人士咨询，对方告诉她：“你可以自称律师（lawyer）。你拥有法律博士学位，再加上在国际交易法方面的法律工作经验，这让你有能力分析相关问题，但未必能提供法律意见。”

她还称：“我在这方面非常谨慎，从未以执业律师（attorney-at-law）的身份示人。”

法律博士（Juris Doctor，简称JD）是有意在美国执业的人士攻读的研究生层次学位。根据佩珀代因大学的公告，扎卡里亚在2011年获得这一学位。

此前，白宫曾为她的资历辩护。白宫通讯主任张振熙（Steven Cheung）说：“她具备胜任这一职位的独特条件，而且才思敏捷。”