连接中国辽宁省丹东市与朝鲜平安北道新义州市的新鸭绿江大桥星期四（10月15日）正式开通后，朝鲜官媒称，大桥将进一步巩固两国经济联系。

据朝中社报道，大桥及配套的旅客检查场、进出口商品检验检疫所等设施兼具实用性与现代化水平，能够保障各类运输工具安全通行和人员往来。

报道并称，大桥“凝聚着在历史的考验中坚定保持本色的朝中友谊战无不胜生命力和发展面貌的创造物”。

大桥星期四举行开通仪式，朝鲜内阁总理朴泰成和中国国务院总理李强分别发表视频致辞。

朴泰成说，大桥开通成为重新连接两国地理、拉紧两国人民友谊纽带的重要契机。他相信，大桥将加快推动两国发展、增进人民福祉的步伐，为双方互利经济合作注入新的活力。

出席仪式的朝方官员包括朝鲜驻华大使李龙男、劳动党平安北道委员会责任书记杨明哲、平安北道人民委员会副委员长李正革，以及驻沈阳总领事马宗秀。中国驻朝鲜大使王亚军、辽宁省委书记许昆林、副省长白英等也出席活动。

全长3026米的新鸭绿江大桥主桥在2014年竣工，但由于朝鲜一侧缺乏配套的连接公路和海关设施，开通时间被推迟，直至12年后才举行开通仪式。