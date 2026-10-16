日本军方通报，中国首艘航母辽宁舰已由冲绳海域驶向南中国海，期间实施10次舰载机起降。

据日本共同社报道，日本国防部统合幕僚监部星期四（10月15日）通报称，已确认中国海军航母辽宁舰当天从冲绳县石垣岛以南海域驶向了南中国海。

国防部介绍，辽宁舰星期三（10月14日）在冲绳本岛与宫古岛之间海域向东南行驶，驶入了太平洋一侧，并与其他中国海军舰艇一同在石垣岛以南约250公里处航行，期间实施10次舰载战机和直升机起降。

国防部称，辽宁舰星期二（10月13日）上午11时左右与三艘导弹驱逐舰一同航行在长崎县男女群岛西南约390公里海域，星期三驶向太平洋。实施舰载机起降的石垣岛以南海域在日本专属经济区（EEZ）内。

日本海上自卫队的护卫舰和巡逻机对其进行了监视，航空自卫队战机紧急升空应对。

这是日本国防部今年5月至6月以来再次公布辽宁舰的动向。日本国防部统合幕僚监部6月在X平台发文称，在太平洋海域航行的辽宁舰，5月26日至28日期间实施舰载机起降170架次。

中国海军星期三上午宣布，辽宁舰编队当天赴西太平洋海域开展训练，并称这是根据年度计划组织的例行训练，旨在检验和提升部队实战化训练水平，不断提高履行使命能力，不针对特定国家和目标。