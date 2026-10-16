中国外长王毅与以色列总统赫尔佐格会面时，呼吁以色列停止并撤销在约旦河西岸强行设立定居点的行径，并重申”两国方案”是解决巴勒斯坦问题的正确途径。

据中国外交部网站消息，王毅于当地时间星期四（10月15日）在阿塞拜疆首都巴库出席亚信峰会期间与赫尔佐格（Isaac Herzog）会面时说，明年是中以建交35周年和建立创新全面伙伴关系10周年，中国愿同以色列以此为契机，总结经验，推动合作，夯实两国关系民意基础。

他提到，推动地区实现和平与和解是中国中东政策的基石，中国始终认为，巴勒斯坦问题是本世纪最大的历史不公，”两国方案”是解决巴勒斯坦问题的正确途径。

王毅说，当前地区局势持续紧张，和平安宁远未到来，“当务之急是全面打开进入加沙地区的通道，不能让200万平民继续挣扎在生存边缘，不能允许人道主义灾难持续蔓延，同时以色列也应停止并撤销在约旦河西岸强行设立定居点的行径”。

他指出，中国愿同国际社会一道，秉持并践行共同、综合、合作、可持续的安全观，推动各方尽快回归对话协商的轨道，寻求冲突的政治解决。

王毅还对赫尔佐格说：“您的父亲在担任总统期间曾推动中以两国建交，也是首位访华的以色列总统。他在回忆录中曾写道：妥协和谈判并非总导致失去什么，它们常常带来重要收获和长期信任。”

王毅认为，在当前形势下，这句话仍有现实意义和启迪。巴勒斯坦问题是中东问题的根源，犹太人民和巴勒斯坦人民都享有和平生存的权利，也都拥有独立建国的权利。

他并称，中国相信，只要各方都能坚持和平理念，保持和平定力，探寻相向而行的和平途径，坚持“两国方案”的正确方向，人民翘首以盼的和平就终会到来。