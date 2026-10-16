台湾“九合一”地方选举临近，台湾官方以涉嫌选举赌博为由，封锁Coinbase Global和Kalshi的网站。

根据彭博社看到的一份裁定，新北市一家法院已授权台湾通讯监管机构和互联网注册管理机构，阻止台湾境内用户访问这两个平台。部分台湾Coinbase用户反映，自星期三（10月14日）起便无法访问网站。

申请封锁令的台湾内政部警政署刑事警察局说，这两个网站涉嫌违反《公职人员选举罢免法》。该法禁止以营利为目的，经营以选举或罢免结果为标的的赌博活动。

Coinbase发言人说，公司已知悉部分台湾用户遇到访问问题，正展开调查。Kalshi发言人则称，公司不允许在台湾进行交易。

刑事警察局说，申请封锁网站是为了维护选举公正、防范“境外干预”，但未提供更多细节。台湾当局此前警告，中国大陆资金可能通过地下金融渠道流入台湾，用于影响选举。

随着选举临近，台湾政府已加强查缉非法资金流动及地下赌博活动。不过，当局并未指控Coinbase或Kalshi经手来自中国大陆的资金。

台湾当局也加强打击预测市场平台上的选举赌博活动。Kalshi的主要竞争对手Polymarket此前已在台湾遭到封锁。这类平台的用户经常使用加密货币下注。

台湾将选举赌博列为刑事犯罪。根据2023年修订的选罢法，下注者最高可被判处六个月监禁，经营赌局者最高可判处五年监禁。

台湾将在11月28日举行“九合一”地方选举，选出县市长、县市议员及村里长等地方公职人员。