长期在中国内蒙古自治区治沙造林的殷玉珍入选联合国粮农组织农业粮食体系与农村发展百位巾帼英雄。曾资助她治沙的美国人赛考斯也出席颁奖仪式。

综合新华社、央视新闻等报道，联合国粮农组织星期四（10月15日）在意大利罗马宣布上述消息。

据介绍，这项全球表彰倡议旨在纪念2026国际女农民年，表彰在农业、粮食体系和农村发展领域作出突出贡献的百位女性。

殷玉珍长期在内蒙古毛乌素沙地治沙造林，助力改善当地生态环境。1999年，美国人赛考斯被她的事迹打动，筹集5000美元（6409新元）资助她治沙。她用这笔善款购买的5万多棵树苗，如今已长成树林。

赛考斯8月底重返中国并与殷玉珍重逢。中国国家主席习近平上月访美期间，在白宫出席国宴致辞时，将赛考斯与殷玉珍的故事称作中美两国人民友好交往的范例。

另有两名中国女性入选联合国粮农组织百位巾帼英雄，她们是中国国家级非物质文化遗产蕲春艾灸疗法领军实践者余锦秀，以及湖南岳阳县丰瑞农机专业合作社理事长董敏芳。