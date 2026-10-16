中国驻菲律宾大使井泉受访时称，北京可在与菲国的对峙中“轻松取胜”，但绝对不选择使用武力。菲律宾总统小马可斯称，考虑召见井泉，了解他这番言论的具体意思。

据法新社报道，在菲律宾防长特奥多罗（Gilberto Teodoro）指北京是“地区麻烦制造者”后，中国驻菲大使井泉星期四（10月15日）在马尼拉一所学校演讲后，对记者发表上述言论。

井泉说：“我们应该感到足够幸运，因为你在这个地区有这样的邻居。如果我们要使用武力，我们可能会轻松取胜。但是，我们不会选择动武，而且我们热爱和平。”

他称，菲方的麻烦制造者标签是“谬论”，并指责马尼拉骚扰中国工人和教师，但未给予具体事例。

据中国驻菲大使馆微信公号消息，井泉星期四在菲律宾奎松市迪利曼学院举行的第二届迪利曼对话会并发表主旨演讲。

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他在会上说，中菲关系正处在极其敏感的关键节点，必须谨慎妥善处理，要分层次、分领域、分手处理。菲关系不能简单地用“好”与“坏”定义，要根据每个领域每个问题的实际情况采取不同策略，否则很容易陷入相互针对、相互报复的恶性循环，而中菲关系搞乱搞坏恰好遂了反华势力所愿。

在回应井泉星期四访谈讲话时，菲律宾外交部指，井泉的言论对菲中两国错综复杂的关系“毫无帮助”。

菲外交部在声明中说：“令人遗憾的是，中国驻菲大使井泉今天的用词不当，似乎要传达一种几乎不加掩饰的武力威胁。”

菲律宾海岸警卫队发言人塔里埃拉（Jay Tarriela）较早时在X平台指，井泉的言论是“直接的威胁”。他说：“当一个较大的邻居一再违法并告诉对方要感恩，否则情况会更糟时，没人会觉得幸运。不对权利已你被侵犯的国家动武不是和平，是其他方式的胁迫。”

他补充称，菲律宾海岸警卫队人员经常受到中国船舰的冲撞和水炮攻击。

中国驻菲使馆星期四在X平台回应，确认井泉的言论，并指塔里埃拉断章取义，试图影响中菲关系。

中使馆称，“（井泉）重申中方视菲律宾为隔海的邻居，与中国有深厚历史和文化联结的朋友”，并称仅寻求建立“稳定关系”。

中使馆星期五（10月16日）在X平台回应菲外交部声明时说，菲外交部发布这样的声明令人遗憾。这种选择性的引文和过度解读显示，中菲建立有效的沟通和对话仍有很长的路要走。

中使馆说，中菲关系目前处于极度敏感阶段，因此敦促菲外交部扮演更负责的角色，确保不将中菲关系推向危险且不确定的境地。

针对中国驻菲大使的言论，菲律宾总统小马可斯星期五受询时说：“对我来说，这听起来很像是威胁，不太像外交辞令。我们或许要召见中国驻菲大使谈谈，了解他这番话的具体意思。”