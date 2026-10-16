中国人民银行行长潘功胜星期四（10月15日）警示，部分国家国债市场波动及人工智能（AI）热潮相关的金融风险上升，并重申全球贸易失衡不能依靠汇率调节。

综合彭博社、《上海证券报》等报道，潘功胜星期四在泰国曼谷出席二十国集团（G20）财长和央行行长会议时指出，一些国家国债市场大幅波动、AI相关资产估值回调风险加剧了金融脆弱性。

随着市场对高企的债务水平、预算赤字和能源价格的担忧加剧，包括法国和美国在内的多个发达经济体政府债券近期遭受重创。另一方面，由于市场对美国加息的预期升温，加之AI融资面临困境，科技股抛售也进一步加剧。

针对全球失衡，潘功胜呼吁各方应有“更全面的分析视角”：不能只看经常账户，也要关注金融渠道，特别是随着全球金融一体化加深，应更加重视资本流动等金融因素对失衡的影响。

他也重申中国央行的立场，指全球失衡不能依靠汇率调节。潘功胜说，汇率受经济增长、货币政策、金融市场、地缘政治、突发风险事件等多种因素影响，与经常账户不存在简单线性关系。逆差国与顺差国应共同努力，实现全球经济动态平衡。

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据中国财政部网站，财政部长蓝佛安也在同场会议中呼吁，G20关于全球重大国际经济金融议题的讨论应坚持全面、客观、平衡的原则。

蓝佛安说，中方呼吁各方秉持协商一致精神，充分尊重和照顾彼此合理关切，共同支持主席国办好G20领导人峰会，推动取得平衡务实成果。

潘功胜还表示，中国人民银行将继续实施好适度宽松的货币政策，为中国经济稳定增长和金融市场的平稳运行营造良好的货币金融环境。