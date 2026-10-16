中国将调整全国铁路列车车次编排，新增X字头，主要用于未来最高运行时速350公里以上的复兴号动车组列车。

新华社星期五（10月16日）引述中国国家铁路集团消息报道，车次调整将于11月下旬和12月下旬分两批实施。

中国国铁集团运输部相关负责人介绍，X读作“新”，寓意“新时速、新产品”，车次编排为X1至X9998。

此次调整将同步实施新版《列车车次编排规定》，动车组旅客列车的字头种类由四个增至七个，可编排的车次数量增加近四成。车次变更后，列车开行区段和运行时刻仍按现行运行图执行。

近年来，中国铁路网络持续扩展，列车开行数量大幅增长。从2014年至2025年，时速300至350公里的高速动车组数量由1018标准组增至3149标准组、增长209%。

在五一、国庆假期等运输高峰期，G字头列车车次数量占可使用车次号段资源的90%以上，部分字头字母和数字号段资源日益紧张。报道称，此次改革将拓展号段资源，提高运输产品辨识度，适应未来列车开行规模扩大和新线路、新装备、新产品投用需要。

旅客列车方面，调整后，G、T字头分别表示最高运行时速350公里的复兴号动车组列车、300公里的动车组列车，K字头表示最高运行时速200至250公里的动车组列车。D、C、S字头分别对应动集、城际、市郊（域）旅客列车，Z、N、V字头对应不同速度等级的快速和普速旅客列车，Y字头表示普速旅游列车。

货物列车方面，调整后，货运班列车次字头统一调整为B，动车组快运列车使用DH字头。

根据报道，车次调整将分两批实施，11月下旬调整普速旅客列车、旅游列车、货物列车等车次；12月下旬调整高速、动集、城际、市郊（域）旅客列车及动车组快运列车等车次。