中国山东官方通报，有多名干部涉及纸尿裤甲酰胺问题被追责问责。

据央视新闻报道，山东省卫生健康委员会星期四（10月15日）通报，中国国家市场监督管理总局、中国工业和信息化部、中国国家卫生健康委、中国国家疾控局6月22日针对婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题成立联合调查组，全面深入开展调查工作。

根据国家联合调查组调查情况，山东省卫健委会同有关方面，依据有关规定，对多名干部追责问责。

据通报，于姓医师在未经伦理审查和未取得患者知情同意的情况下，擅自开展样本检测和医学研究活动，并在未确认检测数据真实性和准确性情况下，向媒体披露不实信息，其行为严重违反医师职业道德、医学伦理规范。

经研究，于姓医师被吊销执业证书，五年禁止从事医学临床研究的行政处罚；降低岗位等级处分，由副主任医师（七级）降为主治医师（九级）；给予留党察看一年处分；撤销山东省公共卫生临床中心整合与转化医学中心特聘主任职务。

于姓医师违规违纪违法问题暴露出山东省公共卫生临床中心临床检验实验室样本管理存在疏漏、发布信息不规范等问题。山东省公共卫生临床中心张姓党委书记，刘姓党委副书记、主任，苏姓党委委员、副主任，王姓科教部副主任，朱姓科研科科长履职不力。

经研究，给予山东省公共卫生临床中心张姓党委书记诫勉；给予刘姓党委副书记、主任批评教育；给予苏姓党委委员、副主任党内警告处分；给予王姓科教部副主任警告处分；给予朱姓科研科科长党内严重警告处分，免职处理。

中共山东省卫生健康委员会党组责令山东省公共卫生临床中心党委作出书面检查，切实整改，并与山东省公共卫生临床中心的年度评优评先和评审评价等工作挂钩，相应核减名额、下调等次。

中国官方调查组针对婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题展开调查后，在星期四通报被抽检的纸尿裤成品样品未检出甲酰胺。调查组也称，宣称在婴幼儿纸尿裤中检出甲酰胺的多家检测主体，存在检测过程及判定依据不严谨、删除原始数据等问题。