科技巨头谷歌星期四（10月15日）警告，美国网络安全公司BeyondTrust远程支持设备中新发现的漏洞，可能被疑与中国有关的黑客组织及其他攻击者大规模利用。

据路透社报道，谷歌在博客文章中说，一个名为Armory Castle、疑与中国有关的黑客组织，已在8月利用这个当时尚不为外界所知的漏洞发动攻击。

受影响的是企业级远程支持工具BeyondTrust Remote Support，可供信息技术团队远程访问电脑及其他设备，并排查故障。

谷歌威胁情报团队和Mandiant介绍，攻击者成功利用这一漏洞后，可取得登录凭证、任意上传文件，并控制主机。

谷歌说，随着漏洞公开，按照以往的行为模式，Armory Castle及其他黑客组织可能尝试大规模利用这一漏洞。谷歌敦促有关机构迅速安装补丁，或采取措施降低风险。