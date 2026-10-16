韩流天王G-DRAGON（GD，权志龙）大型户外广告亮相中国大城市，外界关注是否传递限韩令松绑信号。

据韩联社报道，GD的大型户外广告亮相北京、上海、广州、深圳等中国主要城市的热门商圈。韩国艺人久违登上中国大城市广告牌，这一现象能否成为“限韩令”松绑的积极信号，引发关注。

麦当劳中国官网10月8日在官网宣布，麦当劳携手G-DRAGON在亚洲多个市场开展联动活动，包括在中国大陆超过8000家餐厅，推出与GD创立的时尚潮流品牌PEACEMINUSONE合作的限定周边。全中国超过700家麦当劳餐厅将换上主题氛围店装，融入品牌联动的潮流元素；分布北京、上海、广州、深圳、南京等地的16家旗舰餐厅更将打造G-DRAGON主题空间，设置合作周边展示墙等互动打卡装置。

韩联社报道，分析认为，鉴于中方2016年以韩国部署“萨德”（THAAD）反导系统为由采取一系列非正式的反制措施后，中国主要城市的户外广告牌上基本看不到韩国艺人的身影，此次广告可被认为具有超越普通商业广告的意义。

韩国驻华大使馆相关人士称，继演员全智贤之后，韩国艺人代言的广告在全中国范围内铺开，这尚属首次。其间，曾有过韩国艺人广告在局地投放，而此次GD广告在全国范围亮相，意义重大。

韩国文创内容曾在中国市场深受青睐，但“萨德”矛盾发酵后，韩国艺人在华出演电视节目及大型演唱会、韩国影视作品在华播出，均受到限制。因此，有舆论认为，GD广告或反映中方对待韩流文化的态度发生变化。

但舆论普遍认为，应将跨国企业的商业广告和韩国流行文化内容在华流通问题分开看待，难以将此次广告视为中方的“限韩”措施已松绑或解除。

报道引述一名熟悉中国文艺界情况人士称，在中国的韩国大众流行文化短期内难以恢复到此前的活跃水平，但此次GD广告可视为一种变化迹象。