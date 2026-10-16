天主教神父丁祖耀出任海门教区主教，成为中国大陆最年轻的主教。

由中国天主教爱国教会和中国天主教主教团主办的“中国天主教”网站公布，丁祖耀祝圣典礼星期四（10月15日）在江苏省南通市青年东路天主堂举行。

祝圣典礼由中国天主教主教团主席、中国天主教爱国会副主席、上海教区沈斌主教主礼，中国天主教主教团副主席、徐州教区王仁雷主教，苏州教区徐宏根主教，南京教区陆新平主教，上海教区吴建林辅理主教襄礼。中国天主教主教团秘书长杨宇神父宣读了中国天主教主教团的批准书。

梵蒂冈新闻网也报道，丁祖耀的候选人资格在圣座（梵蒂冈）与中国临时协议的框架下获得批准后，于8月24日获教宗良十四世任命为海门主教。

根据“中国天主教”网站记录，这是三个月内在中国大陆举行的第五个主教或助理主教祝圣典礼。赤峰教区、巴彦淖尔教区、大同教区和重庆教区已先后举行主教或助理主教祝圣典礼。

丁祖耀1986年8月生于江苏省南通市启东县，2004年至2011年在北京天主教神哲学院攻读神哲学，2011年10月晋铎，现任江苏省天主教教务委员会副秘书长，2026年5月14日当选为天主教海门教区候任主教。

据香港《明报》报道，今年40岁的丁祖耀是大陆最年轻主教，刷新42岁的新任赤峰教区主教常彦峰的最年轻纪录。

香港理工大学应用社会科学系助理教授（研究）莫哲暐告诉《明报》，暂时看来中梵协议运作良好，良十四世跟随前任教宗定下的协议方向推进。

莫哲暐也说，近期新任命的四名主教相当年轻，相信“稳定”是中梵双方的考量。年轻主教能确保教区在未来几十年内稳定，减少因健康问题引发的不确定。