A股多只宽基ETF星期四（10月15日）午后大幅放量，业内人士分析是“国家队”资金大举买入护盘，在全球科技股遭抛售、跌势波及A股之际，释放出官方可能出手稳定市场的信号。

综合彭博社、《深圳商报》等报道，被市场视为“国家队”青睐的蓝筹ETF之一的沪深300ETF易方达，星期四录得创纪录资金净流入。 虽然官方尚未证实“国家队”参与买入，但资金流入的规模和时机，让不少市场人士相信国家资金已入市托底。

彭博智库分析称，资金流入规模前所未见，且符合市场承压期间“国家队”入市的惯常模式。

具体而言，易方达沪深300指数ETF星期四录得188亿元（人民币，36亿新元）的资金净流入，其中大部分资金在临近收盘时涌入，恰逢沪深300指数跌幅收窄。该指数星期五（16日）也结束本周连跌走势，迎来首次上涨。

其他常被用于稳定股市的基金，包括科创50ETF华夏、创业板ETF等也出现较大规模的资金流入。

据悉，这是三个月前股市遭遇抛售以来，“国家队”可能再次出手稳市的最明显迹象之一。此举或有助于提振投资者信心，并缓解科技股面临的抛售压力。

上一次较大规模的稳市行动发生在7月。当时，科技股领跌引发市场抛售，监管机构、国家支持的投资者、保险公司和资产管理公司相继出手，试图提振市场信心。

除了稳定市场，维持人工智能相关股票的强势表现，也可能有助于中国企业筹集资金，与美国竞争对手抗衡。