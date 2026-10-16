经过一个半月的调查，中国四川省凉山市雷波县官方通报，涉及教师被安排与“耻辱”二字合影事件的雷波县长和教育体育局长被调离。

据“凉山发布”微信公众号消息，凉山州“雷波县2026年秋季教育行政会”调查及问题处置工作组星期五（10月16日）通报，经调查核实，雷波县8月26日召开教育行政会，出现不尊重教师的错误做法。

通报指出，因会前安排有教学成果现场观摩环节，首次将期末考试平均分数较低的科任教师纳入参会范围。会议结束后，县政府主要负责人临时提议，与参会领导干部、低分科任教师及所在学校校长一起上台合影。这一环节中，县领导片面理解“知耻而后勇”，安排将“耻辱”二字设为合影背景。这一错误做法严重伤害了教师职业尊严。

通报称，凉山州已责令雷波县政府向州政府作出书面检查并整改，责令雷波县教育体育局向州教育体育局作出书面检查并整改。

同时，对雷波县政府主要负责人给予党内警告处分、按程序调离县长岗位，对县委分管负责人给予诫勉处理，对县教育体育局局长给予政务警告处分并调离教育系统。

凉山州已研究制定《加快推进教育水平整体提升工作方案》，召开全州教育水平整体提升工作推进会，在深入开展“回头看”工作的基础上，鲜明树立尊师重教导向、切实维护师道尊严，着力摒弃简单以考试分数评价学校和教师的错误做法，健全教师权益保障和评价考核机制。

同时，正视凉山教育基础薄弱、欠账较多的客观实际，努力通过源头治理、统筹兼顾、系统施策，加快推进全州教育水平整体提升。

上述事件发生后，照片在网络流传引发巨大争议，雷波县政府公开致歉，并称将依据调查结果严肃处理。