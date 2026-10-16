随着境外收入申报期限临近，中国部分超级富豪据报正终止离岸信托、出售股票，甚至更换国籍。

路透社星期五（10月16日）引述财富顾问、律师及其他知情人士报道，中国税务机关正加紧收集辖区内富裕人士的资料，追缴境外收入涉及的税款。

中国官方7月明确离岸信托相关所得的申报纳税要求，规定有关收益须缴纳20%的税，申报截止日期为10月22日。这促使部分富豪加紧核算应缴税款。

波士顿咨询公司估计，中国的离岸财富约为1.7万亿美元（2.18万亿新元）。近年来，离岸信托日益受到海外上市中国企业大股东的青睐，成为他们将财富存放境外的工具。

知情人士说，中国国家税务总局已要求工作人员，根据胡润富豪榜、企业申报文件及其他公开资料整理名单，追查须就离岸信托收入缴税的人士。

延伸阅读 中国对离岸信托开征个税 严堵避税漏洞

财富顾问公司JLT Legacy Group首席执行官刘彦说，一些富裕企业家众多的省市，已成立专门工作组，收集离岸信托资料。

他指出，在香港和美国上市的中国企业创办人，将受到这轮税务行动的最大冲击，因为其中许多人曾在2014年至2020年间，通过信托在估值高峰期出售股票。

他说：“我们估计，单一个案的应缴税款可能从数百万元人民币，到数亿元，甚至数十亿元不等。”

追税行动也让部分富豪面临现金压力。一名为家族办公室提供服务的律师说，客户无法用股价下跌造成的损失抵扣应缴税款；一些房地产开发商过去虽曾获得大额股息，如今却因楼市持续低迷、财务状况恶化，无力缴清税款。

一家大型国际银行、负责高净值人士及家族办公室业务的私人银行人士说，银行正向客户提供缴税贷款，以他们所持自家公司的股票作为抵押。

离岸信托征税措施也促使一些富豪重组企业及家族财富的持有架构。一名香港信托律师说，有些人甚至在尚未注入资产前，就终止了刚设立的信托。

一名已取得香港身份、目前在当地担任保险代理的大陆女性说，尽管丈夫并非中国大陆税务居民，她仍正着手放弃自己的大陆居民身份，以免丈夫的财富成为北京追税的对象。