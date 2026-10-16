中国国家安全部部长陈一新会见当代台海谍战剧《交锋》主创团队后，国安部称将一如既往支持国安题材影视创作。有中国官员说，当局创作《交锋》是基于当前国家安全形势作出的战略性考量。

据中国国安部官方微信公众号消息，电视剧《交锋》主创团队见面活动星期四（10月15日）在中国国家安全部机关举行。《交锋》主创人员与国安干警代表面对面交流，围绕创作过程、角色演绎、幕后趣事等话题，分享创作感悟与心得体会。

活动开始前，陈一新会见《交锋》主创团队，代表国安部“对《交锋》播映取得的优异成绩表示祝贺”。

中国国安部称，《交锋》播出以来，收获社会各界的广泛好评与普遍赞誉。通过策划打造这部作品，进一步积累了创作国安题材影视剧的宝贵经验。

中国国安部说：“隐蔽战线的深厚历史底蕴、精彩斗争案例、鲜活英模形象是文艺创作的资源富矿。党的二十大以来，国家安全部积极回应社会期待，大力推进国安影视工作，主导创作了一批隐蔽战线题材影视佳作，《交锋》就是其中一个典型代表。下一步，国家安全部将一如既往支持国安题材影视创作，发挥专门机关的资源与专业优势，为影视创作提供支持、创造条件，积极营造全社会共同维护国家安全的浓厚氛围。”

中国国安部引述主创人员称，他们非常荣幸参与电视剧《交锋》创作，感谢国家安全部的专业指导和大力支持，“未来希望继续与国家安全机关加强交流合作，创作更多思想精深、艺术精湛、制作精良的国安影视精品力作，为筑牢国家安全人民防线贡献力量”。

另据中国国家广播电视总局官方微信公众号消息，中国国家广播电视总局、国家安全部、中国中央广播电视总台星期四共同主办电视剧《交锋》创作座谈会。

中国中央广播电视总台编务会议成员姜海清在会上说，《交锋》的创作是在广电总局指导下，国安部和中央广播电视总台基于当前国家安全形势和文艺创作格局所作出的战略性考量，演绎隐蔽战线往事，与当下台海局势形成深度呼应。

同场发言的中国国安部中共党委委员、政治部主任聂福如说，《交锋》是一部当代国安题材里程碑式的“爆款”影视作品，“让广大台湾同胞感受到两岸同胞血脉相连、国家统一大势不可阻挡，是在文化舆论领域对台独势力敲山震虎的坚实武器”。

聂福如指要善于发挥影视作品润物无声的优势，增强全民国家安全意识；要深入挖掘隐蔽战线题材资源“富矿”，创作政治过硬、艺术精彩、影响“爆款”的国安影视精品；要探索国安影视创作的新模式、新路径，引导更多优秀制作机构、主创人员关注国安题材、投身国安创作，将国安故事传播得更远更广，让“国家安全人人有责”的理念更加深入人心。

中国国家广播电视总局中共党组成员、副局长刘建国则称赞，《交锋》树立国安题材电视剧的艺术标杆，为中国特殊题材电视剧创作提供优质范本，具有特别的社会价值与时代意义。他还称，要深刻总结电视剧《交锋》的成功经验，创作推出更多国安等特殊题材精品力作。

中国大陆国安部主导创作的40集国安题材电视剧《交锋》，9月在央视电视剧频道首播，开播第一天便拿下全国收视冠军。这部剧罕见以已故台湾前总统李登辉1995年访问美国引爆台海危机为背景，讲述横跨20年、号称改编真实事件的两岸谍战故事，不少大陆观众直呼“尺度大”。

台湾政府大陆委员会发言人梁文杰9月曾在例行记者会上说，他认为这部剧不是特别针对台湾，而是北京出钱要做全民国安教育及宣传，显示中共这几年对国家安全和维稳的重视，实际上对政治稳定非常焦虑，所以才需要拍这部剧。