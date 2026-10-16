美国加大对古巴施压之际，中国驻古巴大使华昕说，中国向古巴捐赠8万件脚踏车零配件，帮助古巴人民缓解日常出行困难；无论国际风云如何变化，中国永远是古巴可信赖的朋友，将继续提供力所能及帮助。

据中国外交部官网消息，华昕星期三（10月14日）出席向古巴捐赠脚踏车零配件交付仪式并致辞。古巴共产党中央委员、古中友好协会会长迭戈，古巴对外友协主席冈萨雷斯，工业部副部长阿尔瓦雷斯等出席。

华昕在致辞中说，前不久，中国人民对外友好协会专门派团来古出席纪念古革命领袖卡斯特罗诞辰百年活动，宣布向古方捐赠8万件脚车零配件，帮助古巴人民缓解日常出行困难，此举充分体现中古人民深厚友谊。中国对外友协由中国国务院主管。

华昕说：“无论国际风云如何变化，中国永远是古巴可信赖的朋友，将继续为古巴提供力所能及帮助，以实际行动支持古巴维护国家主权和独立，捍卫国际公平正义。”

中方新闻稿称：“古方感谢中方无私援助和坚定支持，表示将坚定不移深化两国人民传统友谊与合作。”

古巴是现有的五个社会主义国家中，唯一一个美洲国家，也是第一个与中国建交的拉美国家。美国长期对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。美国今年年初对委内瑞拉发动大规模军事打击后，进一步加大对古巴施压，包括实施新一轮石油限制措施。特朗普还多次威胁称，完成对委内瑞拉、伊朗的军事行动后，“下一个就是古巴”。

据中国官媒人民网此前报道，1990年代初，苏联推迟和大幅度减少对古巴的石油供应，直接影响到古巴人民的日常生活，交通运输就是其中之一。作为应急措施，古巴政府决定从中国进口一批脚踏车。1991年上半年，来自中国的首批50万辆脚车抵达古巴，接着又进口了20万辆。从那时起，中国的永久牌、飞鸽牌和凤凰牌三大品牌脚车，越来越多地出现在古巴首都哈瓦那的大街小巷。