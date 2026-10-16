中国博主“渔猎齐哥”在8月和9月先后曝光河北“甲醛白菜”和广东“硫磺竹笋”食安乱象后，星期五（10月16日）再披露广西出现“硫磺熏制桂花”。广西官方当天通报情况属实，已对涉事商户予以处理。

综合观察者网和潮新闻客户端报道，“渔猎齐哥”星期五发布视频称，他在10月15日至16日期间发现，广西壮族自治区桂林市阳朔县部分桂花加工点存在硫磺熏蒸桂花的违法行为。

视频显示，在阳朔县路边、村庄的部分桂花加工点，烘干木架层层堆叠，木架下方摆放着黑色容器，正是硫磺熏蒸桂花的作业点位。有些加工点还有烟雾产生。熏硫桂花售价仅百余元人民币（19新元）一斤（半公斤），远低于600多元人民币的无硫桂花，同等体积下重量近乎翻倍。

据报道，硫磺产生的二氧化硫会残留，食用后会刺激呼吸道和肠胃，损害健康。

上述博主已收集现场、原料、成品全套证据，将向有关部门举报，追查问题桂花流向，提醒大家谨慎选购桂花制品。

广西官方9月底已发布告诫书，严禁硫磺熏蒸，禁止使用焦亚硫酸钠等药剂浸泡喷淋桂花，杜绝人工调色、人工增香、违规添加着色剂等行为。

据阳朔县市场监督管理局微信公众号消息，广西桂林阳朔县食品药品安全委员会办公室星期五通报，针对网传阳朔县有部分商户存在硫磺熏制桂花问题，县食药安办第一时间联合林业、农业农村、市场监管、公安部门赶赴现场核查。经查，反映情况属实。

目前正对涉事桂花干流向紧急追溯，对全县桂花收购、加工、销售各环节启动拉网式排查，对相关商户已依法采取措施。