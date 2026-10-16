消息：中石油下月重启大连炼油装置 补充国内燃料库存
一艘液化天然气运输船在中国辽宁省大连市的中石油接收站卸货后驶离码头。图片摄于2018年7月16日。 （路透社）
据消息人士透露，原油供应因战事受扰，中国石油准备在11月重启辽宁大连一套闲置的原油加工装置，以补充国内燃料库存，直至替代炼厂建成投产。
路透社报道，为配合北京削减炼油过剩产能、着重发展高附加值石化产品的政策方向，中国石油天然气集团旗下上市公司中国石油于去年7月关闭大连石化整座炼厂。
该炼厂原油加工能力为每天41万桶，曾是集团规模最大、盈利能力最强的炼厂。
中石油此前计划于今年年中重启大连石化一套日产20万桶的原油蒸馏装置，但因伊朗战争扰乱原油供应、推高油价，重启计划因此延后。
但近几个月来，随着原油供应受扰，中国原油进口量和炼油产出持续减少，原油及燃料库存有所下降，重启这套装置的计划因此重新提上日程。
报道引述一名知情人士说，装置重启后计划每月加工50万至60万吨原油，相当于每天约12.2万至14.6万桶，约占中国9月海运原油进口量的2%。
按此计算，这套装置的运行负荷约为其总加工能力的61%至73%。
一名了解重启流程的贸易人士说，炼厂预计下周将接收来自南美洲和中东的原油船货，为重启作准备。
另据两名消息人士，重启旧炼厂的另一原因，是西中岛上正在建设的新炼化一体化项目延迟投产。这个总投资685亿元（人民币，131.2亿新元）的项目据称原定于2028年年中投产。
不过，新项目的投产时间目前仍存在不同说法。《中国化工信息周刊》今年3月报道，大连石化（西中岛）炼化一体化项目计划于2026年开工建设，预计2030年左右投产。
路透社查阅的一份中国国家管网集团9月8日发布的招标文件则显示，新项目预计于2029年3月投产。该文件旨在为重启大连旧炼厂所涉及的管道工程采购技术服务。