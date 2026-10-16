据消息人士透露，原油供应因战事受扰，中国石油准备在11月重启辽宁大连一套闲置的原油加工装置，以补充国内燃料库存，直至替代炼厂建成投产。

路透社报道，为配合北京削减炼油过剩产能、着重发展高附加值石化产品的政策方向，中国石油天然气集团旗下上市公司中国石油于去年7月关闭大连石化整座炼厂。

该炼厂原油加工能力为每天41万桶，曾是集团规模最大、盈利能力最强的炼厂。

中石油此前计划于今年年中重启大连石化一套日产20万桶的原油蒸馏装置，但因伊朗战争扰乱原油供应、推高油价，重启计划因此延后。

但近几个月来，随着原油供应受扰，中国原油进口量和炼油产出持续减少，原油及燃料库存有所下降，重启这套装置的计划因此重新提上日程。

报道引述一名知情人士说，装置重启后计划每月加工50万至60万吨原油，相当于每天约12.2万至14.6万桶，约占中国9月海运原油进口量的2%。

按此计算，这套装置的运行负荷约为其总加工能力的61%至73%。

一名了解重启流程的贸易人士说，炼厂预计下周将接收来自南美洲和中东的原油船货，为重启作准备。

另据两名消息人士，重启旧炼厂的另一原因，是西中岛上正在建设的新炼化一体化项目延迟投产。这个总投资685亿元（人民币，131.2亿新元）的项目据称原定于2028年年中投产。

不过，新项目的投产时间目前仍存在不同说法。《中国化工信息周刊》今年3月报道，大连石化（西中岛）炼化一体化项目计划于2026年开工建设，预计2030年左右投产。

路透社查阅的一份中国国家管网集团9月8日发布的招标文件则显示，新项目预计于2029年3月投产。该文件旨在为重启大连旧炼厂所涉及的管道工程采购技术服务。