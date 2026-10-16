中国官方公告，技术出口禁限目录将增列部分人工智能、生物医药、光伏技术。

中国商务部星期五（10月16日）在官网公告，该部与科技部拟修订《中国禁止出口限制出口技术目录》，增列部分人工智能、生物医药、光伏技术。经批准，从即日起直至11月15日向社会公开征求意见，并同步对相关技术实施出口前登记管理。

此次公开征求意见涉及人工智能、生物医药、光伏三个领域40项技术。人工智能领域包括大模型、智能体、算力集群、信息处理相关23项技术；对已通过开源、发表学术论文等方式进入公共领域的技术，不纳入管理范围。

生物医药领域包括细胞和基因治疗、小核酸药、病原微生物相关五项技术；对不涉及所有权转让的对外授权模式，适用自动许可等便利措施。

光伏领域包括多晶硅制造、硅片制造、电池制造相关12项技术；技术管理范围也包含承载相关技术的关键和核心设备。

中国商务部发言人就上述修订答记者问时介绍，拟禁止出口技术14项，包括人工智能驱动的恶意代码生成与变异技术、具有自主知识产权的细胞和基因治疗技术工艺平台、钙钛矿及叠层电池组件生产技术等。

发言人称，拟限制出口技术26项，包括人工智能辅助漏洞挖掘技术、具有自主知识产权的通用型细胞和基因治疗全新靶点发现和验证技术、单线产能≥3万吨/年的多晶硅工程技术等。

对于拟列管的人工智能技术，发言人说，它们可被用于攻击国家关键信息基础设施、国防军工、核心政务等敏感系统，或用于绕过国家安全防御体系。若被非国家行为体或恶意实体获取，可能对国家安全和人类共同安全造成危害。

发言人指出，当前人工智能大模型和应用产品的“出海”模式多种多样，判别具体“出海”情形是否属于技术出口管理的范围，核心在于是否涉及限制类技术从中国境内向境外转移。

发言人说，此次列管生物医药技术，对国际合作的重要情形作出排除或适用便利措施。对具有自主知识产权的相关技术工艺平台，对外授权许可、利用相关技术工艺提供外包研发和生产服务等出口情形，不纳入管理范围。

发言人称，近年来，光伏技术在航天、国防、无人装备、高安全等级基础设施等敏感领域的应用不断拓展，光伏技术出口可能引致的国家安全风险不断上升，有必要及时适度实施监管。此次列管技术范围有限，其他未达到管控指标的技术仍可自由出口。