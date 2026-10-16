中欧贸易关系持续紧张之际，中国财政部长蓝佛安与欧盟主要官员会面时说，中国愿与欧盟加强在全球经济治理、宏观政策协调等方面的沟通，推动全球经济平衡、可持续增长。

据中国财政部网站消息，蓝佛安星期五（10月16日）在泰国曼谷举行的国际货币基金组织和世界银行年会期间，与欧盟委员会经济和生产力委员东布罗夫斯基斯、欧洲中央银行行长拉加德和欧元集团主席皮埃拉卡基斯举行会谈，就中欧宏观经济政策等议题进行了交流。

蓝佛安说，当前世界经济面临多重挑战，中欧作为主要经济体应推动各方践行真正的多边主义，反对各种形式的单边主义和保护主义，加强宏观政策协调，维护国际产供链稳定，为全球经济增长注入动力。

他指出，全球失衡是复杂的经济结构性问题，成因源于经济全球化发展和国际分工、主要货币主导地位、各国宏观政策取向等多重因素，近年来还更多受到地缘政治、保护主义等非经济因素影响。

蓝佛安呼吁各方全面、客观、平衡看待失衡问题，通过开放合作与宏观政策协调，推动全球经济平衡、可持续增长。

他还说，中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，扩大内需是重要战略支点，并指中国愿同欧盟充分发挥中欧财金对话等机制作用，就完善全球经济治理、加强宏观政策协调等开展沟通。

彭博社报道，此次会晤持续近两个小时。一名不具名欧盟官员说，双方将从整体角度探讨经济政策及有序再平衡的必要性，也都希望通过相互尊重的合作，维护以规则为基础的国际秩序。

此次会面的一周前，中国与欧盟达成协议，限制中国对欧盟出口混合动力汽车。欧盟正寻求缩小对华贸易逆差，这一逆差在2025年扩大至3600亿欧元（5180亿新元）。