中国官方通报，原广西南宁市委书记许永锞转任安徽省纪委书记。

据安徽新闻联播消息，中共安徽省第十一届纪律检查委员会第七次全体会议星期四（10月15日）在合肥举行。出席这次全会的有省纪委委员44人，列席26人。全会由中共安徽省纪律检查委员会常务委员会主持。省委常委、省纪委书记许永锞讲话。

上述信息显示，许永锞已出任安徽省委常委、省纪委书记。

公开资料显示，现年59岁的许永锞是广东潮州人，毕业于北京大学地球物理系天气动力学专业，拥有北京大学公共管理硕士学位。

1991年7月参加工作以来，许永锞深耕广东省，历任气象局党组书记、局长，省水利厅党组书记、厅长等职。2019年，他跨省调任广西壮族自治区钦州市委书记，2021年升任自治区党委常委、自治区政府党组成员，2022年获任自治区政府副主席。

2024年，许永锞出任广西壮族自治区党委常委、自治区政府常务副主席、党组副书记，后于2025年12月转任广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记，直至此番履新。

南宁市委书记由广西统战部部长谭丕创。

据《广西日报》微信公众号消息，南宁市10月10日召开全市领导干部会议，宣布自治区党委关于南宁市委主要负责人员职务调整的决定。广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任陈刚主持会议并讲话。

自治区党委常委、组织部部长刘艳红会上宣读了自治区党委决定，谭丕创任中共南宁市委委员、常委、书记，许永锞不再担任南宁市委书记、常委、委员职务。