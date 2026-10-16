针对民进党台北市长参选人沈伯洋父亲关联企业再遭中国大陆惩戒，台湾政府大陆委员会副主委梁文杰称，沈伯洋父亲实际上是在帮中国大陆赚钱和创造外汇，“这个不能够算是赚红钱”。

距离台湾地方选举只剩一个半月，中国大陆国台办星期三（10月14日）指沈伯洋的父亲沈土城，在名下公司去年被大陆制裁后，转而通过另一家公司继续与大陆企业进行贸易往来，因而宣布对有关公司实施惩戒。

梁文杰星期四（10月15日）在陆委会例行记者会上受询时说，沈土城是厄瓜多尔台商，他是向中国大陆下订单，把货出口到中南美洲，“这是在帮大陆的厂商赚钱，赚中南美洲人的钱”。

梁文杰认为，虽然沈土城会赚价差，但他实际上是在“帮中国创造外汇”，台湾也有很多人在做类似事情。他举例说：“很多人向中国大陆下订单，把货进到台湾来卖。像很多人就是在淘宝跟拼多多弄了一大堆货进来，然后在台湾卖赚价差，这个不能够算是赚红钱，他实际上是在帮中国赚钱，（帮）中国厂商赚钱，赚台湾人的钱。”

梁文杰认为，中国大陆“攻击”沈伯洋背后的理由，“和台湾的认知是完全不一样”。

他说：“在台湾人看起来，有一种人他一天到晚跑中国大陆，被中共招待吃香喝辣，靠着政治关系收钱，乔事情，拿项目，甚至还有人收了钱不办事，这个才叫做赚红钱。对这样的人，如果中共说你不准你吃共产党的饭，砸共产党的锅，这个还说的过去。”

另据台湾中央广播电台报道，陆委会主委邱垂正星期五（10月16日）在立法院受访时说，北京针对沈伯洋及家族的一系列打击手法已经操作多次，无论跨境镇压或对沈父生​​意的质疑，台湾社会已有许多说明，实在不需要不断以相同手法打击沈伯洋选情，这样的做法只会激起台湾人民更多反感。

邱垂正说：“不必怀疑，这已经是赤裸裸的介入，中国大陆应该要尊重台湾自由民主的生活方式，应该要尊重我们台湾人民借由公正公开的选举，最后所做出来的选举结果，而不是还是基于区别待遇，那么来支持不同立场的候选人 。 ”

邱垂正也称，中共未来极可能持续介入台湾选举，包括采取跨境镇压的法律战或铺天盖地的认知作战，台湾政府都将全力维护公平公正的选举环境，捍卫自由民主的生活方式，并保障每位候选人的参选权益不受影响。

香港《大公报》 星期二（10月13日）报道，沈土城名下的兆亿公司去年6月被大陆惩戒后，改以VWAY名义与大陆企业交易。报道指，VWAY去年6月至今年3月有39笔交易，金额约68.98万美元（约88.4万新元）；并指沈土城曾以VWAY名义报关、装船后，再通过更换提单资料改回兆亿公司名义。

沈伯洋星期二晚间在脸书质疑消息来源和发布时间，并说选举可以竞争，政治人物也应接受检验，但讨论应建立在事实之上，不应让未经查证的标签取代真正值得讨论的问题。

国台办发言人陈斌华星期三在例行记者会上宣布，大陆方面决不允许“台独”顽固分子关联企业在大陆谋利，决定对VWAY公司实施惩戒，采取禁止其与大陆组织、企业、个人进行任何交易、合作等必要措施。

他还说，大陆对沈伯洋关联企业的查处“以事实为依据，以法律为准绳”，相关媒体已尽查证责任；沈伯洋应自证清白，向台湾社会交代。

沈伯洋竞选办公室事后回应，台北市长由台北市民选出，国台办应清楚，“这种方式不会得到台湾人民与台北市民的信任”。