日本汽车巨头丰田计划在上海一座投资20亿美元（25亿新元）的雷克萨斯工厂，首次使用自主研发的一体化压铸设备生产电动车，以扭转在中国市场的销量下滑趋势。

据彭博社报道，被问及丰田是否正向中国本土供应商采购一体化压铸设备时，首席技术官中嶋裕树在布鲁塞尔受访时说，公司正为这座工厂“自主研发”相关技术。这一厂目前正在建设中，预计2027年投产。

他说：“这是变革制造体系的重大机遇。每一次，我们的起点都是内部研发。”

一体化压铸技术由美国电动车巨头特斯拉率先应用，比亚迪、小米等中国企业也已采用。这类巨型压铸机可将底盘的大型部件一次压铸成型，取代过去需要焊接在一起的数十个零件，缩短生产时间，减少设备和人力投入，从而降低成本。

不过，这项技术所需投入较高，生产不同车型时的灵活性也较低。由于需要更换的部件更大，车辆发生事故后的维修费用往往也更高。

汽车制造商通常会与意大利Idra集团、中国海天等压铸设备供应商密切合作，按自身需求定制设备。丰田说，目前正在日本试验这项技术，但拒绝就相关潜在供应商置评。

丰田及欧洲同行在中国市场持续承压。房地产危机令中国消费者对大额支出趋于谨慎，本土品牌电动车也更受青睐。今年首八个月，丰田在中国的销量下降19%。

此外，中嶋裕树此次在丰田位于布鲁塞尔的技术中心展示了公司最新研发进展，涵盖混合动力发动机、电动车和氢燃料电池。丰田正继续推进多路径战略，同时发展多种动力系统。

丰田也正大力推动工厂自动化，投入数十亿美元采购最新设备，以缩短开发周期。