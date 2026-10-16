台湾在野的国民党资深媒体人赵少康近日专访民进党籍台北市长参选人沈伯洋，引发党内不满。一名国民党中央委员为此发起连署，要求开除赵少康党籍。赵少康则回应称“祝福连署成功”，并强调媒体人不应党同伐异。

综合《风传媒》《联合报》等报道，国民党中央委员江永雄星期五（10月16日）发起联署，要求党中央考纪会开除赵少康党籍，指控他在选举期间替政治对手增加曝光，损害国民党形象。

对此赵少康回应称，“我访问就能造成国民党输吗？这么了不起吗？”他认为，自己虽支持台北市长蒋万安，但媒体必须公平、以礼相待，不应党同伐异。

赵少康也表示，希望知道国民党党中央对此事抱持的立场。他透露，近期不只中央委员，也有其他人士批评他不应邀请沈伯洋上节目，理由他具有国民党员身份，且曾经代表国民党参选台湾副总统。

但他对这种说法并不认同，并强调他除了政党身份外，也是长期从事新闻工作的媒体人，不能因为个人的政治背景，就把不同立场的受访者排除在节目之外。

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赵少康认为，是否邀请政治人物接受访问，应回到媒体工作的专业判断，而不是单纯以党派作为唯一标准。

据悉，连署声明列出赵少康访问沈伯洋的四大“严重危害”：一是亲近“台湾独立顽固分子”，践踏国民党的核心价值、严重失格；二是欺骗蓝军支持者、制造党内不信任；三是在选举关键期重伤国民党选情；四是对外模糊国民党立场、帮助“独派”扩张声量。

赵少康回应时则直言，国民党最近很多民调看起来不是很乐观。他呼吁国民党“必须要谦虚，去听民众的声音”。