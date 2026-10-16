据知情人士透露，中国正采取措施稳定股市，包括鼓励企业和“国家队”资金买入股票，同时引导部分投资者减少抛售。

彭博社引述消息报道，中国金融监管机构星期四（10月15日）召开会议，研究支持市场平稳运行的相关措施。因内容涉及内部讨论，知情人士要求匿名。

据悉，管理部门也对数家大型保险公司进行窗口指导，要求它们上报股票持仓情况，避免对浮亏持仓止损，并要求其投资决策与整体经济目标保持一致。与此同时，监管机构正呼吁“国家队”资金加紧入市。

报道称，这套协同动作反映出北京对市场脆弱性的担忧加剧，并急于防止抛售压力蔓延，演变成恶性下跌。

本月早些时候，中国证监会承诺持续加强稳市机制建设，进一步拓宽中长期资金来源和渠道；推动有条件的上市公司加大分红回购力度，并研究储备更多增量政策工具。

报道指出，“国家队”已开始入市操作。星期四尾盘，被认为与官方救市行动有关的多只宽基ETF成交额明显放大。其中，易方达沪深300指数ETF录得188亿元（人民币，36亿新元）的资金净流入，创历史新高。

A股星期五（16日）早盘反弹，随后回吐部分涨幅。今年以来，基准指数已下跌约一成，星期四收盘跌至2025年8月以来最低水平。成长型股票跌势更为显著，科技股占比较高的创业板指数本周下跌9%，今年以来累计下跌超过13%。