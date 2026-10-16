中国国家主席习近平在中国人工智能（AI）算力重镇内蒙古乌兰察布考察时说，算力网是中国规划建设的“六张网”之一，算力产业正处在加速发展阶段，前景广阔。他在当地提出“搞好算力中心项目建设和运营”的希望。

据新华社报道，习近平星期五（10月16日）在内蒙古自治区中共党委书记王伟中和自治区政府主席包钢陪同下，来到内蒙古乌兰察布市考察调研。

报道称，乌兰察布风光资源丰沛，近些年发挥绿电、气候、区位等比较优势，绿色算力产业发展取得积极成效。习近平前往察哈尔高新技术开发区，在展示厅了解内蒙古自治区推进“东数西算”工程枢纽节点建设和绿色算力产业发展等情况。

习近平说，实施“东数西算”工程、构建全国一体化算力网，是中共中央一项重要部署：“要加强科学规划、要素支撑、安全保障，确保已建成项目高效运行，并如期完成后续项目建设。要积极延伸产业链，推动数字经济与实体经济深度融合，不断把算力优势转化为发展优势。”

随后，习近平同在现场的有关算力中心项目负责人、技术人员、察哈尔高新区工作人员等交流。

习近平说，算力网是中国国家规划建设的“六张网”之一，算力产业正处在加速发展阶段，前景广阔。“希望大家认真落实高效、绿色、安全的要求，注重算电协同、算水协同，搞好算力中心项目建设和运营，积极推动绿色算力产业发展，为推进数字中国建设、促进新质生产力发展多作贡献。”

习近平还要求察哈尔高新区加强中共领导，优化各项公共服务和要素保障，为企业和各类人才干事创业营造良好环境。

报道也提到，习近平还到黄旗海自然保护区，听取内蒙古加强生态环境保护和当地推进黄旗海环境综合治理、生态系统修复等情况汇报，并实地察看水岸滩涂生态、栖息鸟类等。

习近平还察看当地特色农牧产品展示，了解主要品种和品质特点，鼓励当地加强产销衔接，促进农牧民增收致富。

他在考察途中说，中国幅员辽阔，东西南北中资源禀赋差异明显。“各地区要按照党中央战略决策和规划部署，树立和践行正确政绩观，完整准确全面贯彻新发展理念，紧跟时代潮流、抢抓发展机遇，立足自身条件、发挥比较优势，因地制宜推动高质量发展。”

据报道，中国副总理何立峰以及中央和国家机关有关部门负责人陪同考察。

据星岛头条此前报道，乌兰察布位于内蒙古中部，风能、太阳能资源丰富，廉价的绿色电力资源成为核心竞争优势。乌兰察布去年底出台《打造“Token之都”三年行动计划（2026-2028年）》，明确继续依托龙头企业，建设服务全国大模型训练及推理的绿色算力底座。

截至今年6月底，华为、阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动、DeepSeek（深度求索）、万润、中金数据、世纪互联、万博数据、中联亚信、苹果数据中心、中银保信数据等89个数据中心项目落户乌兰察布，总投资逾5000亿元人民币（955亿新元）。