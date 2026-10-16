中国高端汽车品牌尊界刹车踏板支架断裂争议发酵一周后，中国官方宣布将对此成立联合调查组核查，并与30多家车企业座谈，要求不得作虚假、夸大或引人误解的宣传。

分析认为，官方最终可能会出台新的具体标准，为这场持续多日的新能源车风波画上句号。

中国工业和信息化部星期四（10月15日）晚发布消息，针对尊界V800相关问题，工信部会同中央网信办、市场监管总局在前期调查工作基础上，成立联合调查组开展核查，并及时公布有关情况。

据中国官媒央视新闻星期五（10月16日）报道，工信部等四部门也组织了30多家汽车生产企业开展座谈，要求车企坚决抵制非理性竞争，守牢产品安全底线，但未透露哪些车企参会。

座谈会重点包括全面加强测试验证，增强研发测试验证能力，充分开展产品创新设计安全评估和研发测试验证，及时消除安全隐患。

在宣传方面，对产品创新设计的使用边界、限制条件和研发测试验证等情况，不得作虚假、夸大或引人误解的宣传，不得使用违反道路交通法规的场景以及诱导驾驶人忽视安全驾驶责任等内容。

工信部称，下一步将加快推进有关标准制修订，对重点汽车生产企业持续开展监督检查，严肃处理问题企业，督促车企加强产品测试验证。

汽车资讯平台“懂车帝”上星期四（10月8日）发布测试视频显示，中国科技巨头华为与江淮汽车联合打造的百万元级（人民币，下同，19万新元）豪车尊界，出现刹车踏板支架断裂的情况。华为和尊界因此陷入舆论风波。

随着中国官媒上星期接连发文，要求尊界正面回应产品安全质疑，相关争议进一步升温。

中国工信部星期四宣布成立调查组后，尊界在微博发声明表示，“积极响应、完全服从并将全力配合”。据中国多家媒体援引截图报道，华为高管余承东随后转发尊界声明，并在评论区写道：“正义可能会迟到，但永远不会缺席。”

尊界制造商江淮汽车星期五早盘涨停。有分析认为，官方调查与高管发声缓解了资本市场的担忧。此次舆论危机爆发后，江淮过去多个交易日连续承压，市值蒸发超过160亿元。

全球电动车巨头特斯拉当地时间星期四推出“飞车”，并在中国官网开放预订，适逢尊界风波仍待调查之际，这一消息再次将中国新能源汽车技术、安全与创新的话题推上舆论焦点。有网民评论说：“这边刹车都还没搞明白，那边开始搞飞车了。”

黄河科技学院客座教授张翔向《联合早报》指出，官方调查结果可能是宣布新的标准，要求车企今后设计支架时靠齐高标准，以此平息这场风波。

中国传播学者魏武挥受访时也预计，后续官方会出台一些规则、制度和标准，但舆情上不太会有更大波动。

张翔说，尊界的制动系统的确高于国家标准，但这是最基本的标准，“还有行业标准、企业标准，国标只是满足最低要求”。

他同时也指出，“懂车帝”的极限试验是按赛车10多年前的老标准进行，“但现在的汽车踏板是一个信号发射器，不是踩的劲越大越有用。这个试验方法对尊界这类车也是错的”。