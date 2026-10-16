一名在台湾大学交换的中国大陆学生，在大陆社媒平台抖音发布隔空借位“捏头”台湾总统赖清德的画面，还写下“小小赖清德拿下”等字句，相关贴文在台湾社会引发争议后，这名陆生被台湾驱逐出境。

综合《自由时报》和《联合报》报道，赖清德星期一（10月12日）赴台湾大学出席活动致词，涉事陆生在台下拍摄时，利用角度制造出隔空捏住赖清德头部的错位画面。他通过个人抖音帐号“19岁鼓手想打ad”发布上述拍摄画面，还写下“小小赖清德拿下”“赖清德就在眼前，这是否是你此生仅有的机会”等字句。

这则贴文被人截图转发到台湾民众常用的社媒平台后，引起台湾网民不满并呼吁政府将涉事陆生驱逐出境。这名陆生随后删贴并发布道歉声明，澄清绝无造成人身伤害的计划。

不过台湾移民署星期五（10月16日）说，涉事陆生标注主张消灭台湾主权等文字，经依法完成调查，并会商教育部及大陆委员会等机关意见，他的不当行为违背对等尊严原则并引发社会纷扰，当天下午3时将他驱逐出境。

移民署说明，依照台湾“大陆地区人民进入台湾地区许可办法”第12条等相关规定，中国大陆人士经许可赴台期间，若从事违背对等尊严原则的不当行为，可废止许可。针对这名陆生的不当行为，除废止入境许可驱逐出境外，并管制五年内不予许可申请来台，以及严审后续申请案。

台湾移民署说：“我国是民主自由及多元开放的社会，尊重不同意见及正常交流，惟中国大陆人士来台仍应遵守我国法令及相关规范，以维护两岸正常有序交流，移民署将持续强化跨机关合作及违法违规事件处理，以维护国家安全、社会安定及两岸交流秩序。”

据报道，这名陆生星期四（10月15日）晚接到被决议废止入境许可后非常难过，在老师的陪同下到移民署台北市专勤队签收处分书，期间还不时向专勤队员吐苦水，称“当时看到赖清德觉得很可爱”，当下也有拿玩偶跟他合照，以为台湾有一定言论自由才这样做。

台湾大学称，此次政府依规执法，校方予以尊重，希望经过这起事件，同学更能理解言论自由的行使仍应兼顾对他人的尊重。