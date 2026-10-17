中国驻泰国大使馆星期五（10月16日）公布，泰国近期发生多起中国公民入境后失踪失联、遭非法拘禁并被诱骗转运至泰缅边境的案件，并提醒赴泰中国公民提高安全防范意识，谨慎前往泰缅边境等安全风险较高地区。

中国驻泰使馆当天晚间在官网上说，部分不法分子以高薪招聘、商务考察、投资合作、项目邀约等为幌子，诱骗中国公民赴泰并实施违法犯罪活动，严重威胁中国公民人身和财产安全。“近期还出现多起针对国内从事直播、演艺等人员的拍摄演出邀约骗局。”

使馆提醒赴泰中国公民提高安全防范意识，谨防上当受骗，切实保护自身安全；警惕高薪招聘，谨防求职陷阱；警惕高回报、高利润诱惑，切勿心存侥幸；提高出行警惕，谨慎搭乘他人安排的车辆。

使馆也提醒中国公民充分了解目的地安全形势，审慎评估前往泰缅边境及其他偏远地区的必要性，非必要不前往安全风险较高区域。对以旅游、考察、求职、投资等名义安排前往边境地区，或要求临时改变行程、经由非正规口岸转移的，应坚决拒绝。如发现自身人身自由受到限制、被要求前往不明地点或出现其他可疑情况，应尽快向当地警方求助，并联系中国驻泰国使领馆。

中国官媒本月较早前播出打击电诈纪录片，披露男演员王星经泰国被骗至缅甸后，在四天内被转卖三次，最终凭借与女友约定好的求救暗号得救。王星的女友去年1月通过微博发布男友失联的贴文。