中国外交部长王毅在与克罗地亚总统米拉诺维奇会面时说，中欧之间没有根本利害冲突，完全可以相互成就、共同繁荣。这是中国外长33年来首次访问克罗地亚。

据中国外交部官网消息，米拉诺维奇当地时间星期五（10月16日）在萨格勒布会见王毅。

双方就中欧关系交换意见。王毅表示，中欧没有根本利害冲突，完全可以相互成就、共同繁荣。欧方在中国对欧贸易顺差问题上存在关切，但这是市场需求和国际分工的结果。

王毅强调，中欧是伙伴不是对手，中欧要合作不要对抗。近期中欧贸易投资磋商机制取得的成果充分说明，只要双方沿着对话协商轨道走下去，就能找到互利双赢的解决办法。

访问期间，王毅还同克罗地亚总理普连科维奇会面，同克罗地亚外长拉德曼举行会谈。

在拉德曼会谈时，王毅说，此次是33年来中国外长首次访问克罗地亚，也是对拉德曼外长去年访华的回访。中方愿同克方一道，以明年两国建交35周年为契机，共同谋划下阶段高层交往，推动双边关系不断迈上新台阶。

王毅表示，中方尊重克主权和领土完整，支持克在国际和地区事务中发挥建设性作用，赞赏克方长期坚持一个中国政策，这为两国关系夯实了政治基础，也为双边合作开辟了广阔前景。

王毅说，中欧共同利益广泛，都主张多边主义，都坚持联合国核心主导地位，都愿意通过对话政治解决国际地区争端，在应对气候变化等全球性问题上，中欧也站在同一条战线。

他指出，不久前举行的中欧贸易投资磋商机制第二次例会取得积极进展，充分证明双方完全可通过平等对话解决分歧。中方愿同欧方深化全面战略伙伴内涵，希望克作为欧盟成员国为中欧关系发展发挥建设性作用。