一名在台湾交流的中国大陆学生因发布台湾总统赖清德视频并配“反对台独”“两岸统一”等文字，遭到台湾官方驱逐。台湾海基会秘书长罗文嘉表示，尊重主管机关，盼勿影响交换生赴台。

据台湾《联合报》、上报报道，赖清德星期一（10月12日）赴台湾大学出席活动致词，一名在台交换的大陆学生利用拍摄角度制造出用手捏住赖清德的画面，发布于个人账号，配文“小小赖清德拿下”、“反对台独分裂行径”、“两岸统一是历史必然”等，引发台湾网民不满并呼吁政府将涉事陆生驱逐出境。

海基会秘书长罗文嘉星期五（10月16日）下午谈及此事时表示，若学生本人有意继续交换，他个人仍希望对方能留在台湾完成学业，将这次风波视为了解台湾社会的机会。

不过，台湾移民署当天下午已取消该名学生的入境许可，并作出驱逐出境处分。

对此罗文嘉表示，尊重主管机关，希望不要因为一件案例影响陆生交换赴台。

台湾大学表示，涉事的王姓学生是学校国际姐妹校交换生，学校在事件发生后，秉持关怀立场陪同接受相关机关询问且提供协助，该生已于星期五离境。

台大进一步指出，对于公共政策及政府施政的不同意见与批评，均予以尊重，而理性讨论与意见交流是民主社会的重要基础。希望经过此事件，学生更能理解言论自由的行使仍应兼顾对他人的尊重。

据台大网站，台大在中国大陆共有70所姐妹校，包括北京大学、复旦大学、上海交通大学、武汉大学、清华大学、南京大学等。